호요버스 '호요랜드 2025', 나흘 간 3만2천명 다녀가며 성료

호요버스 코리아는 '호요랜드2025'에 약 3만2천명의 관람객이 방문하며 행사가 마무리됐다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 지난 9일부터 12일까지 일산 킨텍스에서 '붕괴3rd', '원신' 등 호요버스의 대표 게임 5종을 통해 진행됐으며, 전체 판매 티켓이 매진됐다.

행사장에서는 각 게임의 세계관을 활용한 체험 부스가 운영됐다. '원신' 부스에서는 파도수련, 명중수련 등 체험을 위한 대기 줄이 길게 형성됐으며, '붕괴: 스타레일' 부스는 레이저 미션과 OST 퀴즈 등으로 관람객이 몰렸다.

'붕괴3rd' 부스는 동화 속 다과회 콘셉트로 꾸며졌고, '미해결사건부' 공간에는 3m 크기의 풍선 인형이 설치됐다. '젠레스 존 제로' 부스 역시 미니게임 '달려라 BANGBOO!'가 진행됐다.

메인 무대에서는 '원신 라이브 인 티바트' 등 OST 공연과 코스프레 런웨이, 퀴즈쇼 등 프로그램이 진행됐다. 이 외에도 굿즈존, 푸드존, 창작전시존 등이 마련됐으며, 갤럭시 스토어, 플레이스테이션 등 파트너사 부스도 참여했다.

호요버스 관계자는 "이번 '호요랜드 2025'는 다양한 프로그램과 현장 참여형 콘텐츠로 약 3만2천명의 방문객과 함께할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 팬들에게 더욱 특별한 경험을 선사할 수 있도록 많은 행사를 이어가겠다"고 전했다.