호요버스, ‘호요랜드2025’ 개막…5대 대표작 세계관 총출동

호요버스코리아가 지난 9일부터 12일까지 나흘간 일산 킨텍스 제2전시장 9·10홀과 후면 광장에서 오프라인 행사 호요랜드2025를 진행한다고 10일 밝혔다.

호요랜드2025는 호요버스의 대표 게임 5종 세계관을 한자리에서 즐길 수 있는 체험형 축제다.

게임별 공간 외에도 굿즈존, 푸드존, 창작전시존, DIY존 등 다양한 부대시설이 운영되며, 갤럭시 스토어(갤럭시 AI존), 플레이스테이션, 맘스피자 등 공식 파트너 부스도 함께 마련됐다.

호요랜드 2025 현장 사진

각 게임별 체험 공간에서는 작품 특유의 세계관과 캐릭터들이 현장에 구현돼 팬들의 몰입감을 더한다.

원신 부스는 '나타가 부른다, 준비됐나?를 주제로 바레사, 시틀라리, 올로룬과 함께 나타 지역의 축제 현장을 재현했다. 붕괴: 스타레일 부스는 ‘이름 없는 기억의 축가’ 콘셉트로 March 7th와 단항이 이끄는 앰포리어스의 여정을 다시 그린다.

젠레스 존 제로 체험존에서는 와이페이 반도의 축제를 배경으로 의현, 귤복복, 판다부와 함께 수행자의 임무를 체험할 수 있다. 붕괴3rd의 ‘이상한 나라의 다과회’ 코너는 학교 콘셉트로 꾸며져 관람객이 사물함 속 쪽지 미션을 수행하며 수학여행 같은 분위기를 즐길 수 있다.

이와 함께 미해결사건부의 ‘달콤달콤 메모리’ 공간에서는 강혁, 백은후, 윤노아, 유신우 등 주인공들과 함께 추억을 떠올리며 특별한 데이트를 체험할 수 있다.

메인 무대에서는 게임 OST 공연, 인기 인플루언서의 코스프레 런웨이, 퀴즈쇼 등 다채로운 무대 프로그램이 진행돼 현장 분위기를 한층 고조시킨다.

호요버스는 이번 행사를 통해 “게임을 넘어 하나의 브랜드 세계관으로 확장된 호요버스 IP의 매력을 팬들이 직접 느낄 수 있도록 했다”고 전했다.