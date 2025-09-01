호요버스 코리아, 단독 행사 '호요랜드 2025' 개최 예고

호요버스 코리아는 단독 오프라인 행사 '호요랜드 2025'를 개최한다고 1일 밝혔다.

'호요랜드2025'는 오는 10월 9일부터 12일까지 나흘간 일산 킨텍스에서 진행되며, 제2전시장 9, 10홀 및 후면 광장에서 대표 게임 5종의 세계관을 직접 체험할 수 있는 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다.

먼저 ▲붕괴3rd는 '이상한 나라의 다과회' 콘셉트 ▲원신 부스는 바레사, 시틀라리, 올로룬과 함께 나타의 성대한 축제 현장으로 떠나 즐거운 분위기를 체험할 수 있도록 구성된다. ▲미해결사건부는 '달콤달콤 메모리'를 테마로 꾸며지며 ▲붕괴: 스타레일은 '이름 없는 기억의 축가'를 테마로 부스가 꾸며진다.

마지막으로 ▲젠레스 존 제로는 로프꾼(유저)이 와이페이 반도에서 열리는 특별한 축제에 초대받아 수행자로서 의현, 귤복복, 판다부와 함께 운규산의 수행에 임할 수 있도록 부스를 꾸민다.

호요버스는 오는 9월 17일까지 호요버스 게임 IP를 활용한 2차 창작 작품 접수를 받고 있으며, 내부 심사를 거친 작품들은 호요랜드 행사장에 전시될 예정이다.