호요버스, 첫 라이프 시뮬레이션 게임 '쁘띠 플래닛' 공개

호요버스(HoYoverse)는 신작 ‘쁘띠 플래닛’을 공개하고, 첫 번째 클로즈 베타 테스트(CBT) 참가자 모집을 시작한다고 25일 밝혔다.

‘쁘띠 플래닛’은 평화로움과 모험이 공존하는 플래닛 라이프 시뮬레이션 게임으로, 창조의 재미와 탐험, 커뮤니티가 어우러진 경험을 통해 우주를 삶의 무한한 가능성을 그리는 캔버스로 변화시킨다.

플레이어는 나만의 플래닛을 가꾸고 별하늘에 흩어져 있는 다양한 플래닛을 연결해 은하계를 형성하게 된다.

농사부터 낚시, 해변 채집, 채굴, 요리, 제작까지 다양한 활동으로 여유로운 일상을 즐기는 한편, 특이한 작물 수확과 다양한 생태계 발견을 통해 삶의 반짝이는 순간들을 경험한다.

또한 캐릭터 의상, 인테리어, 야외 테마 가구 등 커스터마이징 요소로 창의적인 스타일링이 가능하며, 플래닛의 에너지인 루카를 활용해 하늘과 초원, 해변의 분위기를 새롭게 연출할 수 있다.

은하계는 각자의 개성, 이야기, 꿈을 가진 이웃들과의 연결을 통해 더욱 밝게 빛나며, 플레이어는 털북숭이 동료들을 초대해 진심 어린 대화와 마음을 담은 선물 교환 등 특별한 상호작용을 통해 우정을 쌓아 더 깊은 관계를 형성한다.

아울러 나만의 플래닛을 넘어 믿음직한 이웃들과 함께 이동 수단에 올라타 미지의 행성을 탐험하고 희귀 생물과 숨겨진 레시피를 찾으며 은하계 곳곳에서 우정을 쌓을 수도 있다.

뿐만 아니라 탐험을 마친 뒤에는 커피를 마시며 대화를 나누거나 축제 이벤트에 참여하는 등 다른 플레이어들과 지속적인 연결고리를 만들 수 있다.

3D 카툰 렌더링과 스타일라이즈된 그래픽이 특징인 ‘쁘띠 플래닛’은 호요버스의 첫 라이프 시뮬레이션 게임으로, PC와 모바일 버전으로 출시될 예정이다.

이번 CBT 참가자 모집은 공식 홈페이지에서 진행되며, 영어와 일본어가 지원되고, 향후 보다 다양한 언어가 추가될 계획이라고 회사 측은 설명했다.