엔씨소프트, '2025 신입사원 공개채용' 돌입...10월 21일까지

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 ‘2025 신입사원 공개채용’을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 공개채용은 엔씨 컴퍼니(NC Company) 통합으로 진행된다. 엔씨 컴퍼니는 엔씨소프트, 퍼스트스파크 게임즈(FirstSpark Games), 빅파이어 게임즈(BigFire Games), 엔씨 에이아이(NC AI) 등 자회사 법인까지 포괄하는 통합 채용 브랜드 명칭이다. 자회사 법인 설립 후 처음으로 진행되는 그룹 단위 채용이며 중복 지원도 가능하다.

모집 분야는 ▲프로그래밍 ▲게임기획 ▲게임사업 ▲PM ▲AI 등 5개 부문이다. 기술 경쟁력 확보를 위해 프로그래밍 직종의 채용 규모를 가장 크게 운영한다.

모집 기간은 이날부터 21일까지다. 서류 전형은 다음 달 7일까지 진행되며, 합격자는 8일부터 9일까지 엔씨테스트에 응시한다. 1차 면접은 다음 달 26일부터 12월 5일까지, 2차 면접은 12월 15일부터 12월 19일까지 진행된다. 최종합격자는 내년 1월 정규직 신입사원으로 입사한다.

전문연구요원의 채용도 진행된다. 신입사원 공개채용과 별도의 공고를 통해 진행되며 모집 분야는 프로그래밍이다. 관련 분야 석사 이상 학위 보유자 또는 취득 예정인 신규 편입 대상자에 한해 지원이 가능하다.