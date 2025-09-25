엔씨소프트 '리니지 리마스터', 27주년 신규 업데이트 사전예약

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 PC 온라인 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘리니지 리마스터(이하 리니지)’의 27주년 신규 업데이트 ‘다시 시작되는 전장의 시대, 선포’의 일정을 공개하고 사전예약을 시작했다고 25일 밝혔다.

엔씨(NC)는 27주년 신규 업데이트를 통해 더 많은 이용자들이 월드 공성전을 즐길 수 있도록 주요 콘텐츠와 보상 시스템을 개선한다. 업데이트는 순차 적용되며 자세한 사항은 추후 공개될 예정이다.

사전예약에 참여한 이용자는 ▲전설 스킬을 획득할 수 있는 ‘27주년 신비한 큐브’ ▲공성전 전용 효과 등 다양한 능력을 제공하는 ‘황금 면류관’ ▲영구 소장이 가능한 ‘27주년 견갑’ 등 풍성한 아이템을 받는다.

27주년 기념 미니 게임도 선보인다. 디펜스 형식의 미니 공성전 ’시즈 스쿼드(SIEGE SQUAD)’는 랭킹에 따라 각종 보상을 획득한다. 가장 높은 랭킹을 달성한 이용자에게는 ‘집행급 무기 상자(전설급 무기 선택 상자)’를 지급한다. 특화서버(데몬, 야히) 이용자가 가장 높은 랭킹을 달성했을 경우 ‘드래곤 무기 선택상자’를 지급한다. 리니지 이용자는 미니 게임에 참여만 해도 다양한 혜택을 받을 수 있다.

엔씨(NC)는 전일 생방송 ‘스포일러 TALK 선포’를 통해 ▲월드 공성 대격변 ▲변신 시스템 리뉴얼 ▲클래스 리밸런싱 ▲초보존 리뉴얼 ▲라이브 케어 등 신규 업데이트 주요 내용과 함께 각종 이벤트 및 혜택을 공개했다.

‘다시 시작되는 전장의 시대, 선포’ 업데이트에 대한 자세한 내용은 리니지 공식 홈페이지 및 생방송을 통해 확인할 수 있다. 지난 생방송은 리니지 공식 유튜브 채널 ‘피니지’를 통해 재시청이 가능하다.