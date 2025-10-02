엔씨 '아이온2', 신규 던전 공개…16일 캐릭터명 선점 시작

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)는 신작 MMORPG '아이온2'의 신규 콘텐츠를 공개하고 주요 일정을 발표했다고 2일 밝혔다.

엔씨는 지난 1일 진행한 'AION2 LIVE' 방송을 통해 신규 던전 '아르카니스'와 미니게임 '슈고 페스타'를 공개했다. 방송에서는 원작의 인기 클래스 '호법성'으로 아르카니스 던전을 플레이하는 모습도 시연됐다.

오는 16일 오후 2시부터는 '서버 및 캐릭터 이름 선점 이벤트'가 시작된다. 아이온2는 천족과 마족 서버가 나뉘어 있으며, 캐릭터 이름은 최소 1자에서 최대 12자까지 생성할 수 있다.

이번 방송은 '아이온2' 공식 유튜브 채널 구독자 10만 명 돌파를 기념해 진행됐다. 엔씨소프트는 모든 사전예약자에게 기존 보상과 더불어 '실버버튼: 펫 상자'를 추가로 제공할 계획이라고 밝혔다.