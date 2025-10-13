크래프톤, 크리에이터 네트워크에 '배틀그라운드'·'미메시스' 추가

크래프톤(대표 김창한)이 글로벌 크리에이터 협력 프로그램 '크래프톤 크리에이터 네트워크(KCN)'에 대표 IP 'PUBG: 배틀그라운드'와 신작 '미메시스'를 추가하고 신규 캠페인을 시작한다고 13일 밝혔다.

KCN은 스트리머, 인플루언서 등 크리에이터들이 크래프톤의 게임을 통해 성장하고 수익을 창출할 수 있도록 지원하는 글로벌 상생 마케팅 프로그램이다.

'배틀그라운드' 캠페인은 오는 17일(미 서부시간 기준) '트위치콘'을 기점으로 북미, 유럽, 중동 등 서구권 일부 국가에서 한정적으로 진행된다. 참여하는 크리에이터는 해시태그 '#PUBGxKCNSquad'를 사용하고 주 1회 이상 관련 콘텐츠를 제작해야 한다.

이용자가 크리에이터의 고유 코드를 입력한 후 게임 내에서 결제하면, 발생한 순수익의 일정 비율이 크리에이터에게 배분된다.

렐루게임즈의 신작 '미메시스' 캠페인은 게임의 얼리 액세스 출시일인 오는 27일부터 시작된다. '미메시스'는 AI 기술이 적용된 4인 협동 공포 게임으로, 팀원 중 한 명이 언제든 '미메시스'로 변할 수 있다는 긴장감 속에서 협력과 심리전을 벌이는 것이 특징이다. 크래프톤은 게임 초기 출시에 참여하는 크리에이터들에게 특별 수익 배분 인센티브를 제공할 계획이다.