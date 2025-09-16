크래프톤, 펍지 성수서 '테이스티성수 WWCD 치맥파티' 개최 예고

크래프톤(대표 김창한)은 '테이스티성수 WWCD 치맥파티(이하 WWCD 치맥파티)'를 개최한다고 16일 밝혔다. 행사는 오는 17일부터 21일까지 5일간 서울 성수동 '펍지 성수'에서 진행된다.

WWCD 치맥파티는 글로벌 인기 게임 '배틀그라운드'의 상징적인 승리 문구 'Winner Winner Chicken Dinner'를 모티브로 한 치맥 페스티벌이다. 치킨과 맥주라는 대중적 요소를 기반으로 게임 IP와 라이프스타일 경험을 결합해, MZ세대와 성수를 찾은 방문객들에게 색다른 즐거움을 제공한다.

올해 행사는 성동문화재단이 주최하고, 크래프톤 PUBG 성수와 크리에이티브 성수 기획위원회가 주관한다. 또한 오비맥주 카스가 후원사로 참여해 '카스 치카치카' 부스 내 치킨과 카스 조합을 강조하며 맥주 판매와 게임 이벤트를 진행한다.

방문객들은 성수 로컬 식당 및 브랜드가 참여하는 F&B 존에서 다양한 메뉴를 맛볼 수 있다. 야키토리 전문점 '나츠가', 후라이드 치킨 '렛츠잇치킨', 오븐 치킨 '오븐에빠진닭 성수점', 치킨 반미 '호앙비엣', 디저트 '지그재그와플' 등이 참여해 치킨과 맥주의 완벽한 조합을 선보인다.

이외에도 ▲DJ 공연 및 야외 포차 분위기의 공연 프로그램 ▲PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 e스포츠 경기 현장 중계 ▲포토부스 이벤트(SNS 인증 참여) ▲구매 인증 기반 럭키드로우 이벤트(1등: 금 1돈) ▲현장 참여형 미니 이벤트 등이 준비됐다.

이번 행사는 지난해에 이어 두 번째로 열리는 도심 속 치맥 페스티벌로, 배틀그라운드 팬뿐만 아니라 치맥과 야외문화를 즐기는 모든 방문객에게 열려 있다. 또한 투자성수, 뷰티성수, 뮤직성수, 아트페어 등 다양한 '크리에이티브 성수' 프로그램과 연계해 진행된다.