크래프톤 렐루게임즈, 신작 게임 '미메시스' 10월 27일 얼리 액세스 출시

크래프톤(대표 김창한)의 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈(대표 김민정)는 신작 협동 공포 게임 ‘미메시스(MIMESIS)’의 얼리 액세스(Early Access) 출시 일정을 오는 10월 27일로 확정했다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 이번 얼리 액세스 출시일 발표와 함께 신규 런칭 트레일러도 공개했다.

미메시스는 지난 6월 비공개 베타 테스트와 스팀 넥스트 페스트를 통해 첫 선을 보였다. 특히 스팀 넥스트 페스트에서 인기 데모 4위를 기록하며 글로벌 게이머들 사이에서 큰 주목을 받았다.

얼리 액세스 버전에서는 신규 맵과 몬스터, 자원(스크랩) 등 다양한 콘텐츠가 추가된다. 이용자는 친구들과 함께 협동 플레이를 펼치며, 플레이어의 목소리와 행동을 모방하는 ‘미메시스’ AI와 심리전을 경험할 수 있다.

렐루게임즈는 얼리 액세스 출시 전 다음 달 10일부터 13일까지 파이널 비공개 베타 테스트(CBT)를 진행한다. 이번 테스트는 게임 완성도를 높이고 안정성을 검증하기 위한 최종 점검 단계로, 참가 신청은 오늘부터 시작되며, 미메시스 공식 디스코드 및 스팀 공지를 통해 상세한 내용을 확인할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

미메시스 파이널 테스트 참여자에게는 ‘커뮤니티 현지화(로컬라이제이션) 챌린지’ 참여 기회가 제공된다. 이 프로그램은 단순한 번역 검수(LQA)를 넘어, 유저가 직접 의견을 제시해 오번역이나 문화적 맥락의 차이를 개선하는 참여형 현지화 방식으로 진행된다. 해당 커뮤니티 챌린지는 10월14일까지 진행되며, 이를 통해 이용자들의 목소리를 적극 반영하고, 더 높은 몰입감을 제공한다는 계획이다.

렐루게임즈 관계자는 “미메시스는 친구들과 함께하는 협동 속에서 신뢰가 가장 큰 함정이 되는 순간을 경험할 수 있는 게임”이라며 “얼리 액세스를 통해 전 세계 게이머들과 본격적으로 만날 수 있기를 기대한다”고 전했다.