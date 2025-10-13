M5 아이패드 프로·맥북 프로, 이번 주 나온다

애플이 이번 주 신제품을 공개할 예정이라고 블룸버그 통신이 12일(현지시간) 보도했다.

블룸버그는 파워온 뉴스레터를 통해 애플이 이번 주 M5 칩 기반의 ▲아이패드 프로 ▲비전 프로 ▲14인치 맥북 프로를 공개할 가능성이 높다고 밝혔다. 이번 신제품들은 별도 행사를 하지 않고 보도자료를 통해 공개될 가능성이 높은 것으로 전해졌다.

■ 아이패드 프로

최근 공개된 M5 신형 아이패드 프로 언박싱 영상 (영상=유튜브@Wylsacom)

차기 아이패드 프로는 최근 러시아에서 공개된 두 편의 언박싱 영상으로 이미 일부 사양이 유출됐다. 새 아이패드 프로에는 M5 칩에 최소 12GB 램이 탑재되나, 외형 디자인은 전작과 큰 차이가 없을 것으로 보인다.

일각에서는 이번 모델에 가로•세로 화상통화를 모두 지원하는 듀얼 전면 카메라가 장착될 것이라는 전망을 내놓기도 했다. 하지만 최근 공개된 영상에서는 전작과 동일한 단일 전면 카메라만 확인됐다.

긱벤치6 성능 테스트 결과에 따르면, M5 칩은 M4 칩 대비 최대 12% 높은 멀티코어 CPU 성능과 최대 36% 향상된 GPU 성능을 보여줬다. 아키텍처 역시 M4와 동일하게 성능 코어 3개, 효율 코어 6개로 구성된 9코어 CPU를 채택했다.

■ 비전 프로

애플 비전 프로 (사진=애플)

차기 비전 프로 역시 M5 칩을 탑재할 것으로 예상된다. 해당 칩은 TSMC의 최신 2나노 공정으로 제조되며, 더욱 편안한 ‘듀얼 니트 밴드’ 헤드 스트랩이 장착될 예정이다. 색상은 스페이스 블랙으로 변경될 수 있으며, 미 연방통신위원회(FCC) 문서에 따르면, 와이파이 6E, 와이파이 7 대신 와이파이 6을 유지한다.

다만 이번 모델이 2세대 비전 프로일지는 확실치 않다. 최근 보도에 따르면, 애플은 차세대 비전 프로와 가볍고 저렴한 비전 에어의 개발을 중단하고 스마트 글래스 개발에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

■ 14인치 맥북 프로

M5 칩 기반 14인치 맥북 프로가 곧 출시될 예정이다. 최근 IT매체 애플인사이더는 M5 칩 탑재 기본 맥북 프로가 M5 프로, M5 맥스 칩 기반 맥북 프로보다 먼저 출시될 것이라고 보도했다. M5 칩 외에는 외형이나 기능상의 큰 변화는 없을 것으로 예상된다.

■ 기타

관련기사

블룸버그 마크 거먼은 애플TV, 홈팟 미니, 에어태그의 새 모델이 아직 로드맵에 있다며, 은 이번 달 공개되지 않을 것으로 내다봤다. 이들의 출시 시점은 아직 확정되지 않았다.

또, 그는 내년 초 애플이 아이폰17e와 함께 보급형 아이패드, 아이패드 에어, 스튜디오 디스플레이, 맥북 에어 신제품을 공개할 것이라고 예상했다.