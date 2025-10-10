대상, 프랑스 파리15시 ‘김치의 날’ 공식 제정 동참

대상은 AMA협회 SF글로벌라이즈와 함께 프랑스 파리15시 ‘김치의 날’ 공식 제정이라는 역사적 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다. 유럽연합(EU) 공공기관 차원에서 ‘김치의 날’을 공식 기념일로 제정한 최초 사례다.

이번 제정은 대상을 비롯한 3개 기관이 프랑스 파리15시청 국제협력기관에 공동으로 제정안을 발의하면서 본격 추진됐으며 파리15시의회에서 만장일치로 결의안을 승인하면서 매년 11월 22일이 ‘김치의 날’로 공식 지정됐다.

대상은 이번 김치의 날 제정에서 민·관·기업 협력의 중심 역할을 수행하며 김치의 문화적·산업적 가치를 알리는 데 기여했다.

지난 4일(현지시각) 프랑스 파리15시청 대광장에서 열린 '2025 KOREAN EXPO - 김치의 날 제정 선포식'에서 필립 구종(Philippe Goujon) 파리15시장(가운데)이 '김치의 날' 공식 제정을 선포하고 있다. (제공=대상)

특히 AMA협회 및 현지 행정기관, 교육·공공기관 등과 협력해 김치의 우수성과 한국 전통 발효식품으로서의 가치를 홍보하고, 김치 요리대회, 김장 버무림 행사 등 다양한 문화 교류 프로그램을 지원해왔다.

지난 4일(현지시간) 프랑스 파리15시청 대광장에서 열린 김치의 날 제정 선포식에는 필립 구종 파리15시장, 아네스 에브랭 프랑스 상원의원 등 주요 인사들이 참석했다. 행사 현장에서는 현지인들이 직접 참여할 수 있는 대규모 김장 버무림 행사가 함께 진행됐다.

김치의 날은 내년부터 파리7시 및 16시, 이씨레물리노 시, 몽펠리에 시 등으로 확산될 예정이다. 김치의 날은 2021년 미국 캘리포니아주를 시작으로 뉴욕, 워싱턴 D.C 등 미국 13개 주에서 EHOTEK. 브라질 상파울루, 아르헨티나, 영국 런던 킹스턴구 등에서도 김치의 날을 기념하고 있다. 아르헨티나는 세계 최초로 김치의 날을 국가 기념일로 지정하기도 했다.

임정배 대상 대표이사는 "유럽 최초로 김치의 날이 제정된 것은 단순한 기념일 제정을 넘어 김치가 전세계인의 식탁에 자리잡아가고 있음을 보여주는 상징적인 사건”이라며 “김치 종주국 기업으로서 앞으로도 김치의 우수성을 알리고 K-푸드의 글로벌 위상을 높이는 데 앞장서겠다”고 말했다.