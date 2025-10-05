샤오미 SU7, 스스로 운전 논란…차주 "로그 전면 공개하라"

중국에서 샤오미 전기차 SU7이 무인 상태에서 스스로 움직였다는 사례가 알려지며 논란이 되고 있다.

3일 카뉴스차이나닷컴에 따르면 중국 산둥성에 거주하는 SU7 차주는 집 밖에 주차된 차량이 스스로 시동이 걸린 뒤 전진하는 장면이 담긴 CCTV 영상을 공개했다. 영상에는 차주가 놀라 밖으로 뛰어나가는 모습도 함께 포착됐다.

차주는 사고 직후 샤오미 고객센터에 연락했고, 샤오미 측은 스마트폰을 통한 원격 시동 기능이 작동했을 가능성을 안내했다. 차주는 당시 스마트폰을 사용하지 않았다고 반박하며 CCTV 전체 영상을 공개했다.

샤오미 Su7이 스스로 움직이는 모습 (영상=카뉴스차이나 유튜브)

현지 매체 보도 등에 따르면, 백엔드 로그에는 소유자 계정에 연동된 애플 기기가 사건 당시 차량에 원격 주차 보조(RPA) 명령을 보낸 기록이 있는 것으로 전해졌다. RPA는 스마트폰 앱을 통해 주차 구획 안팎으로 차량을 자동 이동시키는 기능이다. 다만 운전석에 탑승자가 없을 때 차량이 움직이지 않도록 하는 안전장치가 더 강화돼야 한다는 지적이 나온다.

전문가들은 원격 제어가 편의성을 높이는 만큼, 페일세이프 설계와 로그 공개의 투명성이 사용자 신뢰의 핵심이라고 말한다. 페일세이프 설계란 고장이 나도 사람과 환경이 안전한 쪽으로 떨어지게 만드는 설계 철학을 의미한다.

관련기사

해당 차주는 부분 발췌가 아닌 원본 조작 로그 전체의 공개를 요구하고 있으며, 샤오미는 아직 공식 조사 결과를 내놓지 않았다.

이번 사건으로 인명·재산 피해는 없었지만, 스마트카 원격 기능 안전성 논란이 한층 가열되는 분위기라고 카뉴스차이나닷컴은 전했다.