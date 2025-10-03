국정자원 화재가 낳은 '비극'…국가전산망 장애 담당 행안부 공무원 끝내 사망

국가전산망 장애 담당 팀을 총괄하던 행정안전부 공무원이 투신해 목숨을 잃었다.

3일 행정안전부에 따르면 이날 오전 10시 50분께 세종시 어진동 중앙동 청사 인근 바닥에서 행안부 소속 공무원 A씨가 쓰러진 채 발견됐다. A씨는 국가정보자원관리원 화재 관련 업무를 담당해 온 디지털정부혁신실 소속 직원이다.

정부세종청사 중앙동 건물은 행안부와 기획재정부가 입주해 있다. A씨는 이 건물 15층 남측 테라스 흡연장에서 휴대전화를 두고 극단적 선택을 한 것으로 추정된다.

화재 진압이 마무리 단계인 국가정보자원관리원 전경 (사진=지디넷코리아 DB)

현장에서 심정지 상태로 발견된 A씨는 병원으로 이송됐으나 끝내 사망한 것으로 전해졌다. A씨는 국정자원 화재로 마비된 정부 전산망의 복구 업무를 맡고 있었다.

행안부는 "경찰 조사 중으로 세부적인 조사 결과가 나오면 추가로 알려줄 것"이라며 "삼가 고인의 명복을 빌고 행안부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.