정부, 추석 연휴 국가시스템 점검…국정자원 복구에 '총력'

최근 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 주요 행정 서비스가 중단되며 국민 불편이 이어지고 있는 가운데, 정부가 추석 연휴 기간에 대비해 안전 점검과 복구 대책 강화에 나섰다.

행정안전부는 3일 윤호중 장관 주재로 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 명절 연휴 기간 국민 안전 관련 시스템 가동 체계를 집중 점검했다.

아울러 국정자원 정보시스템 장애를 조속히 복구하기 위한 인력·예산 투입 방안도 논의했다.

국정자원 현장상황실 회의실 (사진=행안부)

이번 회의에서는 추석 연휴 동안 정부 전산망 장애가 국민 생활에 직접적 피해로 이어지지 않도록 각 부처의 핵심 시스템 가동 여부를 확인했다.

119 신고접수 시스템과 국가화재정보시스템·응급의료정보망 등 긴급 대응 체계는 물론 교통관제, 치안 관리, 병원·약국 운영관리 시스템 등 국민 안전과 밀접한 정보시스템이 정상 작동될 수 있도록 점검을 강화했다.

행안부는 관계 기관 및 지자체와 함께 24시간 상황 관리 체계를 유지하고 재난 발생에 대비한 범정부 대응 시스템을 가동하기로 했다. 이를 통해 연휴 기간 중 돌발 상황 발생 시 신속한 초기 대응에 나선다는 목표다.

정부는 국정자원 시스템 복구를 위해 가용 자원을 총동원한다는 방침이다. 현재 행안부에 따르면 공무원 220여 명, 상주 사업자 인력 570여 명, 기술 지원 및 분진 제거 전문 인력 30여 명 등 총 800여 명이 복구 작업에 투입됐다.

이와 함께 예비비를 신속히 확보하고 사업 발주 및 집행 절차를 간소화하는 등 행정 절차를 줄여 복구 기간을 단축하기 위한 방안도 추진되고 있다. 일부 시스템은 민간 클라우드를 활용한 임시 복구를 통해 필수 서비스가 우선 재개되도록 했다.

윤호중 장관은 "추석 연휴 기간에 국민께서 안심하실 수 있도록 행정서비스 제공과 안전관리에 공백이 없도록 철저히 대응하겠다"며 "또 예비비 등 가용 자원을 최대한 투입해 정보시스템 복구의 속도를 높이기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.