공공 웹·앱, 국민의견 직접 듣고 고친다.

정부가 공공 웹사이트와 모바일 앱의 불편함을 국민이 직접 평가하고 개선에 반영하는 '공공 웹·앱 서비스 UI/UX 국민평가단'을 모집한다. 올해는 디지털 취약계층의 참여 비율을 크게 높여 다양한 이용자의 의견을 반영할 계획이다.

행정안전부는 공공 웹사이트와 모바일 앱의 이용 편의성과 만족도를 높이기 위해 '공공 웹·앱 서비스 UI/UX 국민평가단' 322명을 모집한다고 14일 밝혔다.

모집 기간은 15일부터 26일까지며, 만 19세 이상으로 인터넷과 스마트폰을 활용할 수 있는 국민이라면 누구나 신청 가능하다.

공공 웹·앱 서비스 UI/UX 국민평가단(이미지=행정안전부)

평가단은 연령과 성별, 디지털 취약계층 여부 등을 고려해 균형 있게 구성된다. 최종 선정 결과는 9월 29일 개별 통보될 예정이다. 신청은 행정안전부 공식 누리집이나 한국지능정보사회진흥원 공식 누리집에 게시된 모집 공고문을 참고하면 된다.

국민평가단은 중앙부처가 운영하는 49개 주요 웹사이트와 10개 모바일 앱을 직접 이용해 보고 편의성과 디자인 만족도를 평가한다. 기존에는 각 부처가 자체 선정한 웹사이트 위주로 평가가 이뤄지고 모바일 앱은 평가 대상에서 제외돼 국민 체감도 반영에 한계가 있었다. 하지만 올해부터는 국민이 많이 이용하는 사이트와 앱을 대상으로 평가를 확대했다.

올해는 디지털 취약계층의 참여를 기존 6명에서 22명으로 늘렸다. 색약자, 저시력자, 전맹 등 다양한 계층의 목소리를 반영해 누구나 불편 없이 공공 서비스를 이용할 수 있도록 한다는 취지다. 또 기존의 포괄적 만족도 평가에서 벗어나 학습용이성, 효율성, 기억용이성, 오류 방지, 만족도 등 다섯 가지 사용성 기준에 따라 평가 항목을 세분화했다.

평가 결과는 각 중앙부처의 정부업무평가 행정관리역량평가에 반영되며, 공공 웹·앱 서비스 개선의 근거 자료로 활용된다. 행안부는 UI/UX 전문가와 국민평가단의 분석을 종합해 실질적으로 국민 만족도를 높일 수 있는 개선 방안을 마련할 방침이다.

이용석 디지털정부혁신실장은 "이번 평가는 AI 민주정부 실현을 위한 중요한 과정으로, 디지털 취약계층을 포함한 다양한 국민들의 목소리를 들을 수 있는 계기가 될 것"이라며 "국민이 직접 공공서비스 평가에 참여해 개선을 이끌어갈 수 있는 기회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.