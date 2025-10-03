"안전한 명절 보내세요"…정부, 추석 연휴 특별대책 가동

정부가 추석 연휴 기간 국민 안전을 최우선으로 두고 재난·사고 예방을 위한 종합 대책을 마련했다. 연휴 기간 동안 24시간 상황 관리 체계를 가동하고 교통·화재·치안·산업재해 등 주요 위험 요인을 집중 관리한다는 방침이다.

행정안전부는 3일부터 9일까지를 추석 연휴 안전관리 특별대책기간으로 정하고 관계기관과 함께 '추석 연휴 안전관리 대책'을 추진한다.

이번 대책은 산업재해 우려 시설 집중 관리, 교통·화재·치안 맞춤형 안전 점검, 안전 수칙·정보 안내를 위한 집중 홍보기간 운영에 중점을 두고 있다.

추석 안전 수칙·안전 정보 (사진=행안부)

연휴 기간 중앙부처와 지방자치단체는 24시간 상황 관리 체계를 유지한다. 중앙재난안전상황실을 중심으로 각 기관이 일일 상황을 공유하고 대비 태세를 점검하며 전통시장·유도선·주요 역사·지역축제 등 인파가 몰릴 것으로 예상되는 시설은 사전 점검을 통해 위험 요인을 제거한다. 국민이 반드시 알아야 할 안전 수칙과 긴급 상황 정보도 집중 홍보할 예정이다.

올해 추석은 예년보다 연휴가 길어 교통량 증가가 예상되는 만큼 국토교통부는 오는 12일까지를 특별 교통대책기간으로 정했다. 고속도로·국도 등 도로 시설과 고속버스, 사업용 차량, 철도 선로, 항공기 관제 현장 등을 집중 점검한다.

특히 사고 위험이 큰 도로 터널의 환기·소화·피난 시설을 철저히 관리할 계획이다. 사고 발생에 대비해 119구급대·소방헬기 등과의 협력체계를 강화하고 기상 악화 시 철도 안전 운행과 공항 체류객 지원 대책도 마련한다.

고용노동부는 연휴 전후 산업현장에서 발생할 수 있는 사고 예방을 위해 '안전일터 신고센터', '사고감시 대응센터'를 운영한다. 고위험 사업장은 불시 점검을 통해 12대 안전 수칙 준수 여부를 확인하고 위험 요인은 즉시 개선토록 할 방침이다.

소방청·중소벤처기업부·산림청은 전통시장과 다중이용시설, 성묘·벌초로 인한 산불 등 화재 발생 가능성이 높은 분야를 집중 관리한다. 소방청은 특별경계근무를 실시해 화재 현장 대응 태세를 강화하고 중기부는 화재 취약 시장 점검을, 산림청은 산불위험행위 계도와 단속을 지속한다.

특히 추석 명절에 주거시설 화재가 많이 발생하는 만큼 20년 이상 노후 아파트와 단독주택을 대상으로 합동 점검과 안전 교육도 추진한다.

경찰청은 명절 기간 급증하는 관계성 범죄와 주취 폭력, 강·절도 범죄 예방을 위해 순찰과 모니터링을 강화한다. 주요 공항과 KTX 역에는 경찰 특공대를 배치하고 축제·행사장 특별 점검을 통해 안전 확보에도 나선다.

이 밖에도 복지부는 응급의료기관 24시간 진료 운영, 해수부는 연안여객선 소화·구명설비 점검, 질병청은 해외여행객 대상 감염병 예방 홍보와 검사 서비스 제공 등 부처별 대응책을 병행한다.

윤호중 행안부 장관은 "정부는 국민 안전을 최우선으로 두고 추석 연휴 기간 상황 관리 체계를 촘촘하게 유지할 것"이라며 "국민 여러분께서도 재난·사고 예방을 위한 안전 수칙과 긴급 상황에 필요한 안전 정보를 미리 숙지해 가족·이웃과 함께 편안한 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.