무궁유교 "엄마에게 말하지 않는 아이 고민, AI가 청취"

무궁유교는 9월 30일부터 10월 2일까지 서울 삼성동 코엑스 A홀에서 열린 국내 최대 규모 인공지능(AI) 행사 'AI페스타 2025'에 참가해 유아용 AI 상담 솔루션 '잉키'를 집중 소개했다.

잉키는 크게 3가지 AI 기능을 탑재했다.

먼저 AI 상담 기능은 아이가 "나 오늘 슬퍼" 등 대화를 걸면, AI가 "그림을 그리거나 노래를 들으면 기분이 나아질 수 있어" 등의 대답을 하는 식으로 대응해준다. 일상 속 감정을 언어로 표현하는 방법을 길러주면서도 보호자에게 말하지 않는 고민을 AI가 청취할 수 있다.

이미지 대상을 AI가 친절히 알려주는 '무엇인지 맞춰보세요' 기능도 있다. 아이가 직접 궁금한 대상 이미지를 촬영하면 영상과 함께 설명이 제공된다.

생성AI를 활용한 '무엇인지 만들어보세요' 기능은 언어 표현과 창의적 사고를 길러주고, 이를 시각적 결과물로 연결하는 경험을 제공해준다. AI가 만든 이미지는 연계 출시된 프린터로 출력, 놀이 활동으로 유도할 수도 있다.

회사 관계자는 "중국이나 미국은 AI가 상당히 활성화, 대중화됐고 유아 교육에서도 많이 활용하고 있다"며 "한국은 교육열이 높지만 AI 교육이 대중화돼 있지 않아 이런 서비스에 도전한 것"이라고 말했다.

무궁유교는 올 상반기 잉키를 출시했다. 회사 관계자는 "전원 유아 교사 출신으로서 유치원의 불편함과 고충을 잘 알고 잇고, 이를 해결해주자는 것이 회사 목표"라며 "기존 사업인 유아교육 가구 고객으로 확보한 기관과 가정 대상으로 잉키를 알려 고객을 전환하고 있다"고 설명했다.