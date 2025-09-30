AI페스타 2025 ‘AI 챔피언관’…AI 혁신 현장을 한눈에

30일 서울 코엑스에서 열린 AI페스타 2025에 국내 AI 연구개발을 이끄는 주요 연구팀을 한자리에 모은 AI 챔피언관이 자리했다.

이번 전시는 정부가 추진 중인 ‘AI 챔피언 대회’ 중간심사 통과팀을 중심으로 꾸며졌으며 AI 기술의 현재와 미래를 동시에 조망할 수 있는 공간으로 눈길을 끌었다.

AI 챔피언관은 언어모델·비전·공간지능·바이오AI 등 AI 5대 핵심 분야를 중심으로 관람객이 직접 체험하며 연구 방향을 이해할 수 있도록 구성됐다.

이번에 참가한 연구팀은 ▲미르아니 ▲바이오리버트 ▲손끝으로보는세상 ▲시그너 ▲세종 AI Chips ▲스탠다임 ▲알테르모 ▲코그니엄 ▲클로디 ▲팀 시티캣 ▲파인호스트 ▲포세이돈 ▲퓨처사이언테크 ▲하인텔 ▲한줄기랩 ▲Agentra ▲AutoPhone ▲DeepMood ▲FOVerflow ▲I-FIVE ▲MetaVision ▲MidiLM ▲NeuroParse ▲PopcornSAR ▲QueryGIS ▲Revivo ▲Templar Archives ▲VANTIX ▲WhereAble AI 등이다. (가나다, 알파벳 순)

현장에는 AI 반도체·공간정보·바이오AI·대화형 에이전트·언어모델 등 다양한 기술영역이 아우러졌다. 특히 AI로 신약 후보 물질 발굴하는 스탠다임 외에도 다양한 기업이 함께 참여해 연구와 산업을 잇는 협업 가능성을 보여줬다.

AI 챔피언은 과학기술정보통신부가 주관하는 국가 AI 연구개발 서바이벌 프로그램으로 혁신성과 실용성을 동시에 갖춘 AI 연구팀을 선발해 지원하는 제도다.

올해 대회에는 100개 연구팀(620명)이 참여했으며 9월 중 진행된 중간심사에서 20개 팀(160명)이 본선 진출자로 선정됐다.

심사는 혁신성·수월성·실행력·도전성 등을 종합 평가하는 방식으로 진행됐다.

과학기술정보통신부는 본선 진출팀에 AI API·GPU 등 연구 인프라를 지원하고 10월 중 전문가 멘토링을 실시해 연구의 완성도를 높일 계획이다.

최종 우승팀은 오는 11월 초 발표되며 총 60억원 중 최대 30억원 규모 후속 연구비가 지급될 예정이다.

AI 챔피언관을 찾은 한 관람객은 “연구자와 기업이 함께 만들어가는 AI 생태계의 방향을 직접 볼 수 있었다”며“연구와 산업의 경계가 점점 사라지고 있음을 체감했다”고 말했다.