한국문화정보원, AI페스타 기간 'AI와 문화의 만남' 알려

문화 부문의 디지털 혁신을 이끌고 있는 한국문화정보원이 'AI페스타 2025' 기간 AI와 디지털 기술을 활용한 문화 전시 콘텐츠를 선보여 눈길을 끌고 있다.

한국문화정보원(원장 정운현)은 서울 코엑스 A홀에서 개최된 'AI페스타 2025' 전시장에 부스를 마련했다.

'AI페스타'는 과학기술정보통신부가 지정한 국가 전략 주간인 'AI Week(인공지능 주간)'의 대표 행사로, 9월 30일부터 10월 2일까지 개최된다. 올해 행사에는 국내외 178개 기업이 참여했으며, 전시 부스는 480개 규모다.

한국문화정보원이 9월 30일부터 10월 2일까지 서울 코엑스 A홀에서 개최되는 AI페스타에 부스를 마련하고 방문객을 맞이하고 있다.

한국문화정보원은 AI페스타 전시장 내 D-16번 자리에 'AI와 문화의 만남'을 주제로 체험형 전시 부스를 마련했다. 행사 기간 ▲AI 기반의 자율주행 문화정보 큐레이팅봇 큐아이 ▲박물관 챗봇 서비스 ▲360도 VR 전통문화 체험▲ 공공저작물 활용 사례▲ 문화포털 영상 콘텐츠 등을 소개한다.

AI페스타 개막 첫날 한국문화정보원 전시 부스를 찾은 방문객은 VR 기기를 통해 다양한 문화 콘텐츠를 체험했다.

또 국립중앙박물관 등 10여개 기관에서 운영 중인 큐레이팅봇 큐아이의 실물과 작동 모습이 방문객의 눈길을 사로잡기도 했다. 큐아이는 문화(Culture) 큐레이팅(Curating) 인공지능(AI)의 합성어로 '문화정보를 큐레이팅하는 인공지능'과 '문화정보를 큐레이팅하는 아이'라는 중의적 의미를 담고 있다.

관련기사

한국문화정보원 AI페스타 전시 부스 모습.

한국문화정보원은 문화체육관광부 산하 공공기관이다. 문화예술·문화유산·문화산업·체육·관광 분야의 다양한 데이터를 수집 연계 개방 활용해 디지털 혁신의 컨트롤 타워 역할을 하고 있는 중요한 기관으로 꼽힌다.

정운현 한국문화정보원 원장은 "AI페스타 2025 참가를 통해 한국문화정보원의 디지털 혁신 역량과 미래 비전을 널리 알리고, 국민이 체감할 수 있는 AI 기반 문화 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.