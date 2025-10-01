수협은행, 올해 하반기 신입행원 공개채용

수협은행은 2025년 하반기 신입행원을 공개채용한다고 1일 밝혔다.

채용분야는 일반(3급)과 IT인재(3급), 지역인재(3급)이며 지원서 접수마감은 오는 15일이다.

지원자격은 학력과 연령, 성별에 제한이 없으나 2026년 1월 중 예정된 신입행원 연수과정에 참여할 수 있어야 한다.

지역 인재 지원자는 해당지역에서 최소 5년간 근무가 가능해야 한다.

서류전형 합격자는 10월 중에 발표할 예정이며, 이후 NCS(국가직무능력표준)·금융경제상식·코딩능력평가·온라인 인성검사 등의 필기전형과 역량면접·인성면접·종합적성평가 등을 거쳐 오는 12월 최종 합격자를 발표할 계획이다.

전문자격증 보유자는 필기시험 면제혜택이 제공되고 그 밖에 직무관련 자격증 보유자, 외국어 성적 보유자는 서류전형시 우대혜택을 받을 수 있다.

지난 8월 있었던 ‘금융권 공동채용박람회’ 우수면접자는 서류전형 면제 혜택을 받을 수 있다.

국가취업지원대상자(보훈), 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 따른 장애인 지원자는 전형 전 과정에서 우대혜택을 받을 수 있다.

수협중앙회도 하반기 신입직원 공채를 진행한다. 채용규모는 일반 46명, 권역별 9명으로 총 55명이다.

일반 채용은 ▲일반사무 ▲계리·상품개발 ▲IT 등 총 3개 직렬이며, 권역별 채용은 ▲보험심사(어선원) 직렬 3개 권역(경기·충청·강원, 전북·전남, 제주) ▲보험심사(어선) 직렬 2개 권역(경기·충청·강원, 경북·경남)으로 구분해 선발할 계획이다. 최종 합격자는 각 지역본부에서 정책보험 업무를 담당하게 된다.

지원자격은 학력과 연령 등에 제한이 없으며, 장애인과 취업지원 대상자는 채용전형 전 과정에서 특별가점 등 우대혜택을 제공한다.

채용 일정은 오는 17일 지원서 접수 마감이며, 27일 서류전형 합격자 발표 후 필기전형(11월 1일)·1차 면접(11월 18~21일)·최종면접(12월 2~5일)을 거쳐 12월 19일 최종합격자를 발표할 계획이다.

최종 합격자는 내년 1월 중 신입직원 교육을 거쳐 현업에 배치될 예정이다.

수협중앙회 노동진 회장은 “수산업과 관련된 전문성 뿐 아니라, 어촌과 어업인에대한 투철한 봉사정신을 가지고 일할 젊고 유능한 인재가 많이 지원하길 바란다”고 말했다.