젠슨 황 아들·딸이 한국 온 이유…엔비디아 로봇·AI 행보 주목

세계 AI 반도체 생태계를 이끌고 있는 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 아들과 딸이 한국을 찾아 비즈니스 현장을 챙기는 모습이 포착돼 주목된다. 두 사람은 지난 27일부터 서울 코엑스에서 열리고 있는 국제로봇학회 '국제로봇학습콘퍼런스(CoRL 2025)'와 '휴머노이드 콘퍼런스 2025'에 참석하기 위해 한국을 찾았다.

황 CEO의 딸 매디슨 황은 삼성전자 서울R&D캠퍼스와 수원 생산기술연구소를 방문한 것으로 알려졌다. 매디슨은 2020년 엔비디아에 합류해 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 부문 담당 수석 이사를 맡고 있다.

매디슨 황이 30일 국제로봇학습콘퍼런스(CoRL 2025) 행사장에 참가한 모습. (사진=지디넷코리아)

그는 주말 'CoRL 2025' 전시장을 찾아 컨퍼런스 내 로봇 기업 부스를 둘러봤다. 30일에는 행사장에서 오준호 삼성전자 미래로봇추진단장과 인사를 나누는 모습도 포착됐다.

아들 스펜서 황은 1일 콘퍼런스에서 휴머노이드 로봇 산업을 주제로 한 패널 토론에 직접 참여한다. 스펜서는 2022년 엔비디아에 입사해 로보틱스 부문 프로젝트 리드(총괄)를 담당하고 있다.

업계에서는 황 CEO 자녀들의 잇따른 한국 방문을 엔비디아가 휴머노이드 로봇을 차세대 성장축으로 삼고 있다는 방증으로 보고 있다.

두 사람 모두 로보틱스 분야에서 핵심 역할을 맡고 있는 만큼, 국제 학회에 직접 참석해 기술 흐름을 점검하고 국내 기업들과 협력 기회를 모색하고 있다는 해석이다. 

또 다른 배경으로는 다음 달 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 지목된다. 젠슨 황 CEO는 APEC CEO 서밋에서 인공지능(AI)을 주제로 한 단독 세션을 맡기 위해 한국을 찾을 것으로 알려져 있다. 딸 매디슨은 황 CEO의 주요 연설과 글로벌 행사를 준비하는 내부 조직 '더 밴드' 일원으로 알려져 있어, 이번 방한 역시 사전 준비 차원이라는 분석이 제기된다.

