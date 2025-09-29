골프존, 투비전NX 전용 '요일별 시즌대회' 마련...총 4천만원 규모 혜택

골프존(각자대표 박강수·최덕형)은 4주간 골프존 전체 회원을 대상으로 최근 선보인 투비전NX 전용 시즌대회를 더욱 특별하게 경험할 수 있는 ‘요일별 시즌대회’를 진행한다고 29일 밝혔다.

이날부터 다음 달 26일까지 진행되는 ‘요일별 시즌대회’는 지난달 투비전NX 시스템 업데이트를 통해 선보인 ‘시즌대회’를 활용한 대회로, 매주 특정한 요일에만 참여할 수 있는 새로운 대회방식으로 색다른 즐거움을 더해준다. 골프존 시즌대회는 2~4개 대회를 하나의 시즌으로 묶은 통합 랭킹으로, 각 차전 대회의 개별 랭킹과 시즌 전체의 통합 랭킹 정보를 함께 제공하며 다양한 코스에서의 우수한 성적과 꾸준한 라운드가 승패를 좌우하는 것이 특징이다.

이번 대회는 월요일부터 일요일까지 요일 별로 개설된 7개의 시즌대회 별 통합 톱10 시상과 차전별 대회의 다(多)버디 TOP5 시상으로 구성됐다. 참여를 원하는 회원은 투비전NX 시스템이 설치된 골프존파크 매장에서 회원 로그인 후 대회모드, 시즌대회에서 방문한 요일의 대회를 라운드하면 된다. 4주 동안 매주 같은 요일의 대회에 참여해야 하며, 첫 주부터 빠짐없이 매주 참여해야 시즌합산 랭킹에 등재된다.

투비전NX 전용 요일별 시즌대회를 진행.(제공=골프존)

이 대회의 시즌별 톱10 스트로크 시상은 각 요일별 시즌대회의 합산랭킹 기준 상위 10명에게 1등 50만원부터 차등 시상한다. 이와 함께 매일 진행되는 차전별 대회에서 버디를 가장 많이 기록한 상위 5명에게 1등 15만원부터 상금을 차등으로 지급하는 다(多)버디 TOP5도 시상한다. 특히 다버디 시상은 원하는 요일, 원하는 차전에 한 번만 참여해도 상금 획득이 가능해 매주 같은 요일 도전이 어려운 회원이라면 도전하기 좋은 시상이다.

시상은 골프존 환급형 마일리지로 지급하며, 7개의 시즌대회와 차전별 대회 모두 중복 참여 및 시상이 가능해 이벤트 기간 동안 꾸준한 참여를 통해 풍성한 상금 혜택을 받아 갈 수 있다. 대회에 대한 자세한 사항은 골프존닷컴과 골프존 앱 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

골프존 가맹사업부 GS마케팅팀 이선희 팀장은 “본격적인 가을 골프 시즌을 맞아 스크린 라운드의 즐거움을 배가시키기 위해 투비전NX 전용의 시즌 대회를 선보이게 됐다”라며 “매주 같은 요일에 도전하여, 월요일 랭킹 1위 등 색다른 대회방식으로 재미와 함께 풍성한 상금 혜택까지 받아 가시길 바란다”라고 전했다.