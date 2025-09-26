골프존파크, 추석 이벤트 마련...조건 달성시 100% 경품 혜택

골프존(각자대표 박강수·최덕형)는 다가오는 추석 명절을 맞아 100% 경품 지급 혜택을 받을 수 있는 ‘한가위 보름달을 맞혀라!’ 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 29일부터 다음 달 12일까지 2주간 전국 골프존파크 매장에서 참여할 수 있다.

국내 대표 스크린골프 기업 골프존은 매해 명절 시즌에 맞춰 가족과 친척 등 가까운 동반자들과 스크린골프를 통한 즐거움을 경험할 수 있도록 다양한 이벤트를 선보여 왔다. 특히 올해 추석이벤트 ‘한가위 보름달을 맞혀라!’는 최장 열흘간 쉴 수 있는 황금연휴에 맞춰 온가족이 함께 즐길 수 있도록 미션 성공 시 모두 당첨되는 이벤트로, 총 3천만원 상당 풍성한 경품을 준비했다.

이벤트 참여를 원하는 회원은 투비전, 투비전NX 시뮬레이터가 설치된 전국 골프존파크 매장에서 로그인 후 스트로크 또는 네트워크플레이 모드에서 참여하면 된다. 골프존카운티 안성W·화랑, 하이원CC, 김포 SEASIDE 등 20개의 이벤트 코스에서 라운드를 시작하고 18홀 라운드 중 총 4번의 PAR5홀에서 스크린에 연출되는 한가위 보름달을 2번 맞히면 랜덤 경품이 즉시 지급된다. 100% 당첨 경품으로는 신세계 이마트 상품권, 다이소 금액권, 커피 쿠폰, 골프존파크 이용권, AI 코스매니저 수아(1라운드권) 등으로 구성됐다.

또 다음 달 6일 추석 당일에는 라운드만 하면 골프존파크 이용권을 지급하는 이벤트도 추가로 진행한다. 20개의 이벤트 코스 중 18홀 기준으로 3회의 라운드를 완료한 회원 전원에게 골프존파크 5천원 이용권을 지급한다. 나의 라운드 참여 현황과 이벤트 코스 등 이번 골프존파크 추석 이벤트에 대한 자세한 내용은 골프존닷컴 또는 골프존 모바일 앱에서 확인 가능하다.

골프존 가맹사업부 GS마케팅팀 이선희 팀장은 “매해 명절 연휴에 맞춰 선보이는 골프존파크 이벤트에 대한 회원분들의 참여와 호응에 감사드린다”라며 “올해도 감사의 마음을 담아 풍성한 혜택의 추석 이벤트를 마련했으니 많은 관심 부탁드리고, 긴 황금연휴 골프존파크에서 가족과 함께 즐거운 시간을 가지시길 바란다”라고 전했다.