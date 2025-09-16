골프존, '볼빅어패럴 스크린골프 챌린지' 예고...김홍택·박민지 프로 참가

골프존(각자 대표 박강수·최덕형)은 인기 프로 김홍택, 박민지 프로가 참가하는 ‘볼빅어패럴 스크린골프 챌린지’를 골프존 유튜브를 통해 방송할 예정이라고 16일 밝혔다.

이번 ‘볼빅어패럴 스크린골프 챌린지’는 하반기 본격적인 국내 골프투어 시즌을 맞아, 골프팬들이 필드뿐만 아니라 스크린에서도 프로들의 색다른 모습을 볼 수 있도록 마련한 이벤트 대회다. 국내 대표 골프웨어 브랜드 볼빅어패럴 소속의 KPGA 김홍택, KLPGA 박민지 프로가 참가해 스크린골프 라운드를 통해 숨겨진 스크린 실력과 매력을 공개할 예정이며, 경품 획득 기준에 따라 선수의 스코어를 선물로 환산해 골프 팬들에게 제공한다.

오는 18일 오후 6시부터 시작되는 경기는 골프존카운티 선산 코스에서 18홀 스트로크 플레이, 팀 베스트 스코어 방식으로 치러진다. 팀 베스트 스코어 방식은 팀을 이룬 선수의 매 홀 스코어 중 가장 좋은 성적을 팀 스코어로 반영하는 것으로, 선수들 간의 케미스트리와 새로운 방식의 즐거움을 엿볼 수 있다. 선수들은 골프존 시뮬레이터에 로그인해 18홀 스트로크 플레이를 진행하고, 홀마다 두 선수의 최고 스코어가 버디 이하를 기록하면 경품을 확보하게 된다. 홀 별로 최대 18개의 볼빅어패럴 경품을 확보해 시청자에게 선물하고, 두 선수 모두 버디를 기록하면 볼빅어패럴 마일리지를 추가로 제공한다고 회사 측은 설명했다.

골프존이 9월 18일 김홍택, 박민지 프로가 참가하는 ‘볼빅어패럴 스크린골프 챌린지’ 이벤트 대회를 방송한다.

준비된 경품은 볼빅어패럴 보스턴백, 트롤리백과 25 FW 시즌 김홍택 프로와 박민지 프로 라인의 상하의 1set, 볼빅어패럴 프리미엄 골프우산, 볼빅어패럴 공식 온라인 스토어인 위비스몰 마일리지 상품권으로 구성됐다. 사전 이벤트로는 골프존 유튜브 채널에 공개되는 대회 예고편에 응원 댓글을 남긴 참여자 중 추첨을 통해 경품을 증정하며, 본편 이벤트에서는 응원 댓글 및 우수 댓글을 선정해 선수들이 획득한 경품을 지급할 예정이다.

한편, 이번 대회에 참가하는 김홍택 프로는 2012년 KPGA 입회 후 2017 동아회원권그룹 다이내믹부산 오픈에서 첫 우승을 기록했으며, 2024 한국의 마스터즈로 불리는 GS칼텍스 매경오픈 우승의 영광을 안았다. 올해는 백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈 우승과 함께 스크린골프투어인 GTOUR에서도 꾸준히 활동하며 통산 16승 최다승 기록을 보유하고 있다.

함께 출전하는 KLPGA 박민지 프로는 통산 19승이라는 화려한 우승 이력으로 팬들의 마음을 사로잡고 있다. 2016년 KLPGA 입회한 박민지 프로는 2022 시즌 KB금융 스타챔피언십, 하이트진로 챔피언십, SK쉴더스·SK텔레콤 챔피언십에서 우승했으며 2021년부터 2024년까지 셀트리온 퀸즈 마스터즈 4연패의 기록을 남겼다. 올해는 지난달 열린 ‘BC카드·한경레이디스컵’에서 출전 200번째 대회, 개인 첫 홀인원을 기록하는 등 활발히 활동 중이다.

관련기사

골프존 플랫폼사업부 손장순 상무는 “기업 간 협업을 통한 다양한 스크린골프 이벤트를 기획해 골프 팬분들께 특별한 즐거움을 선사하고, 더 나아가 국내 골프투어 발전 및 활성화에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

한편, 볼빅어패럴은 지난 11일 롯데프리미엄아울렛 이천점에 새로운 콘셉트 스토어 '볼빅 클럽하우스'를 리뉴얼 확장 오픈하며 프리미엄 골프 풀 라인업을 한자리에서 선보이고 있다.