골프존 노동조합 'G-유니온' 설립..."처참한 연봉 인상과 희생 강요"

대한민국 스크린 골프 점유율 1위 업체 골프존에 노동조합이 탄생했다.

화섬식품노조는 골프존지회인 G-유니온(G-Union)이 설립됐다고 18일 밝혔다.

지회는 설립 선언문에서 “2024년 회사는 1천억원의 영업이익을 냈다. 그러나 우리에게 돌아온 건 처참한 수준의 연봉 인상률과 인센티브, 복지 축소와 같은 희생의 강요뿐이었다”고 주장했다.

이어 “우리는 회사를 사랑하기에 오래 참았다. 그러나 더 이상은 외면할 수 없다”며 “노동조합은 단순히 불만의 표출이 아닌, 변화의 시작”이라고 덧붙였다.

스크린 골프 업체 골프존에 노조 설립. 김재일 골프존지회장(중앙).

특히 지회는 ‘진정한 플레이 룰(PLAY RULE)’을 만들겠다는 각오도 보였다. 노사가 서로 윈윈(WIN-WIN) 할 수 있는 룰이 필요하다는 판단 때문이다.

지회는 ▲합당한 연봉 인상과 인센티브 지급 ▲고용 보장과 안정적인 근무환경 마련 ▲직원 복지 제도 확대 ▲공정한 평가 시스템 구축 ▲포괄임금제 폐지를 주요 요구사항으로 내걸었다.

골프존지회는 골프존의 모든 노동자를 가입 대상으로 한다. 골프존을 비롯해 골프존 조이마루, 골프존 카운티, 골프존 커머스, 골프존 클라우드, 뉴딘콘텐츠. 골프존 홀딩스 등의 사업체가 있다.

김재일 골프존지회장은 “회사가 골프룰을 빗대어 직원의 생활을 회사에 일방적으로 맞추도록 강요한 것에 착안한 것”이라며 “노사가 서로 이익을 가져갈 수 있는 윈윈(WIN-WIN)하는 진정한 룰(RULE)을 만들겠다는 의지”라고 전했다.