골프존, '미리보는 2025 동부건설 한국토지신탁 챔피언십' 방송 공개

골프존(각자대표 박강수·최덕형)은 ‘미리보는 2025 동부건설 한국토지신탁 챔피언십 with 골프존’ 스크린대회 방송을 공개한다고 25일 밝혔다.

방송은 오는 30일 오후 6시 골프존 유튜브 공식 채널에서 확인이 가능하다.

회사 측에 따르면 이번 대회는 다음 달 1일부터 4일까지 나흘간 개최하는 ‘2025 동부건설·한국토지신탁 챔피언십’을 앞두고 준비하는 이벤트 대회다. KLPGA 여제들의 스크린 팀 대항전으로 앞선 7월에 골프존 서울 미디어 스튜디오에서 한국토지신탁 골프단의 박지영, 조아연 프로와 동부건설 골프단의 지한솔, 박주영 프로가 한 팀을 이뤄 승부를 겨뤘다.

이번 경기는 KLPGA 유일의 변형 스테이블포드 방식으로 진행되는 ‘동부건설 한국토지신탁 챔피언십’과 동일하게 18홀 팀 변형 스테이블포드 방식으로 치러졌으며, 대회 코스 역시 본 대회와 같은 익산CC에서 진행됐다. 첫 스크린골프 방송에 나선 박지영 프로를 비롯해 인기 여자 프로들이 출전해 숨겨진 스크린 실력과 더불어 평소 필드에서는 보기 어려운 선수들의 팀워크와 케미스트리를 선보이며 골프 팬들에게 특별한 즐거움을 선사할 것으로 기대된다. 특히 버디 이하 성적일수록 더 많은 포인트를 획득할 수 있는 변형 스테이블포드 규정을 기반으로, 공격적인 코스 공략과 스크린골프 특유의 심리전이 어우러져 한층 풍성한 관전 포인트를 제공할 예정이다.

경품 혜택 이벤트도 준비했다. 사전 이벤트로는 골프존 유튜브 채널에 공개되는 대회 예고편에 응원 댓글을 남긴 참여자 중 추첨을 통해 치킨 쿠폰을 제공하고, 본편 이벤트로는 예상 우승팀을 맞히고 응원 댓글을 남긴 참여자 대상으로 참가 선수들의 사인모자와 골프공 세트, 치킨 쿠폰을 추첨해 지급할 예정이다. 방송과 이벤트 관련 상세 내용은 골프존 모바일과 골프존닷컴 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

이번 방송에 참가한 선수들의 화려한 라인업 역시 눈에 띈다. 한국투자신탁 골프팀 소속으로 지난해 교촌 1991 레이디스 오픈, 한화 클래식 우승 등 세 번의 우승으로 24 시즌 KLPGA 다승왕과 정규투어 통산 10승을 수상한 박지영 프로와 최연소 국가대표 출신이자 KLPGA 통산 4승 기록의 조아연 프로가 출전했다. 또 동부건설 골프팀 소속의 KLPGA 정규투어 통산 4승의 지한솔 프로와 거침없는 플레이 스타일로 꾸준히 투어 활동을 이어온 통산 1승의 베테랑 박주영 프로가 함께했다.

골프존 플랫폼사업부 손장순 상무는 "골프존은 독보적인 골프 시뮬레이터 기술력을 바탕으로 생생한 라운드 환경을 제공하며 국내 스크린골프투어 및 골프산업 발전에 다방면으로 노력하고 있다”라며 “앞으로도 국내외에서 개최되는 다양한 투어 대회와의 파트너십을 통해 인기 프로골퍼를 만나볼 수 있는 이와 같은 이벤트 대회를 지속적으로 마련해 스크린골프를 통한 즐거움을 제공해 나가겠다”라고 밝혔다.