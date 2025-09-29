[이창근의 헤디트] AI 페스타, 미래의 맥박을 느끼다

세계가 한류(K-Culture)에 열광하는 이유는 단순한 유행이 아니라 우리의 삶과 이야기가 담긴 헤리티지에 있습니다. 전통을 오늘의 감각으로 되살리고 디지털 기술과 예술적 상상력을 더해 지역은 매력적인 도시로, 문화는 산업으로 확장됩니다. 국가유산의 보존과 활용은 문화기술과 융합해 디지털 헤리티지와 관광산업으로 구체화하며, K-콘텐츠로 구현되고 있습니다. 이 흐름은 세계와 만나는 무대에서, 문화는 곧 경제이자 미래 경쟁력임을 보여줍니다. 정책과 현장, 산업과 예술이 만나는 접점에서 한국다움이 어떻게 K-컬처로 발현되는지를 이창근 칼럼니스트와 함께 탐색합니다. [편집자주]

다가오는 ‘AI 페스타 2025’는 단순한 박람회를 넘어선다. 인공지능(AI)이 기술의 언어를 넘어 사회 전반의 구조를 바꾸고 있는 지금, 이 행사는 산업과 정책, 생활 전반에서 어떤 변화가 일어나고 있는지를 가늠할 수 있는 현장이다. 금융에서 의료, 유통에서 엔터테인먼트까지, AI는 이미 모든 산업의 서사를 다시 쓰고 있다. 그 현장을 곧 우리는 만나게 된다.

이창근 헤리티지랩 소장·예술경영학박사 (미디어아트 디렉터 & 예술-기술 칼럼니스트).

산업의 심장, AI의 맥박

178개 기업, 480개 부스. 올해 AI 페스타는 역대 최대 규모로 열린다. 그러나 중요한 건 숫자가 아니라, 전시와 솔루션이 보여주는 산업 현황과 미래 가능성이다.

‘초거대 AI 서밋’에서 글로벌 전략이 오가고, 퓨처테크 컨퍼런스와 헬스케어 포럼, HR 테크 데이, 보안 컨퍼런스까지, 산업과 정책, 학술이 함께 맥박치는 장면이 이어진다. 기술이 어떻게 정책을 만나고, 산업이 어떻게 사회적 수요를 받아들이는지, 현장에서 직접 확인할 수 있다.

특히 문화체육관광부 본부와 소속기관, 공공기관 전체의 디지털 혁신 총괄기관인 한국문화정보원의 참여는 눈길을 끈다. 국가 문화데이터를 집적·활용해 온 기관으로서, 이번에는 공공 문화데이터와 AI를 결합해 새로운 서비스 모델을 내놓는다. 단순한 개방을 넘어, 생성형 AI와 연결해 문화적 경험을 확장하는 실험이다. 2021년부터 올해 초까지 기관 임원으로 참여했던 경험을 비춰보면, 강점은 방대한 데이터와 이를 산업-민간으로 연결하는 플랫폼 역량에 있다. 이번 출품은 그 역량이 AI 생태계 속에서 어떻게 확장되고, 문화의 미래와 만나는지를 보여주는 장면이다.

AI 페스타는 중소기업에게는 투자자와 파트너를 만나는 기회이고, 스타트업에게는 도약의 사다리, 대기업에게는 글로벌 전략을 점검하는 전초기지다. 동시에 대중에게는 AI가 삶을 어떻게 바꿀지를 미리 경험하는 체험장이 된다. 산업과 사회의 변화가 한 공간에서 교차하는 자리, 그것이 AI 페스타다.

헤리티지와 AI, 남겨진 과제

AI와 문화가 만나는 지점도 빼놓을 수 없다. 지난해 ‘디지털 혁신 페스타 with 국가유산 디지털콘텐츠 페어’에 등장한 국가유산청의 디지털콘텐츠는 그 실마리를 보여주었다. 헤리티지 원형을 디지털로 구현하고, 콘텐츠화하는 과정은 기술과 문화가 만나는 접점을 분명히 드러냈다.

그러나 올해의 선택은 달랐다. 국가유산청 차장 직속 국가유산산업육성팀은 상반기 경주에서 세계국가유산산업전을 주관했다. 그리고 지난 8~9월 DDP 예술 전시와 오스트리아 해외 무대에서 국가유산의 아름다움을 알리는 길을 택했다. 국제 홍보라는 점에서는 분명 의미가 크지만, 산업과 기술이 교차하는 자리에서 비워진 공간은 미래 과제를 남긴다.

허민 청장은 국가유산을 AI와 연결해 서비스화하겠다는 계획을 통해, 단순한 보존을 넘어 산업 생태계의 원천자원으로 확장하려는 시각을 보여준 바 있다. AI와의 접목, 디지털 기술과 예술의 실험 그리고 국제적 어젠다 참여는 그 철학을 구체화하는 장면들이다. 다만 실무진의 선택은 때로 외형적 성과에 집중하며, 산업화로 이어지는 길은 여전히 흐릿하다. 산업화는 선언이나 단기적 전시 성과가 아니라, 축적과 누적의 과정이다. 디지털 헤리티지가 산업 생태계의 토양에 깊이 스며들 때, 비로소 국가유산은 미래 산업의 뿌리로 자리매김할 것이다. AI 페스타는 그 과정이 실험되고 확장될 수 있는 무대가 될 잠재력을 품고 있다.

산업과 일상이 만나는 자리

AI 페스타는 산업계와 대중 모두를 향해 열려 있다. 기업에게는 혁신의 각축장이자 협력의 시장이고, 시민에게는 미래를 미리 체험하는 축제다. 기술의 최전선과 사회적 감각이 동시에 구현되는 자리, 산업과 시민이 함께 호흡하는 무대다.

산업계의 눈으로 보면 이곳은 새로운 비즈니스 모델과 협력 네트워크가 태어나는 실험실이고, 대중의 눈으로 보면 AI가 직장과 가정, 도시와 교육을 어떻게 바꿀지를 확인하는 학습장이 된다. 그래서 이 페스타는 단순한 전시가 아니라, 대한민국이 선택할 미래의 풍경을 비추는 거울이다.

현장에서 융합콘텐츠를 직접 만들어 온 제작자의 시선으로도, AI 페스타는 기술의 쇼케이스를 넘어선다. 산업 전략과 정책 방향, 예술적 상상력이 교차하는 종합전시회이자, 한국이 준비하는 미래의 지도를 가장 가까이서 확인할 수 있는 자리다.

AI가 바꾸는 시대, 그 변화를 직접 체감할 수 있는 무대. 산업계에는 협력과 혁신의 기회를, 시민에게는 내일을 미리 경험하는 자리가 될 것이다. 그것이 AI 페스타다. 오는 9월 30일부터 10월 1일까지, 코엑스 A홀에서 그 미래의 풍경이 펼쳐진다.

* 헤디트(HEDIT) : Heritage(문화자원) + Digital(첨단기술) + Art(예술창작)

이창근

예술경영학박사(Ph.D.). 예술-기술 칼럼니스트이자 Media-Art Director로 활동하며, 융합예술과 디지털콘텐츠를 설계·제작하는 스튜디오 헤리티지랩(Heritage LAB)을 운영하고 있다. 지역 고유의 스토리에 첨단기술을 접목해 도시의 매력을 새롭게 해석하고, 이를 테마형 관광콘텐츠로 확장하는 프로젝트를 이끌어왔다. 지역문화재단과 지역콘텐츠거점기관, 문화체육관광부 디지털 공공기관에서 임원을 지냈다. 2021년 5월부터 ZDNET Korea 오피니언 고정 필진으로 [이창근의 헤디트]를 연재하고 있다

