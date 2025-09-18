[이창근의 헤디트] 케이팝과 같은 한국적 컨템포러리 댄스를 만났다

세계가 한류(K-Culture)에 열광하는 이유는 단순한 유행이 아니라 우리의 삶과 이야기가 담긴 헤리티지에 있습니다. 전통을 오늘의 감각으로 되살리고 디지털 기술과 예술적 상상력을 더해 지역은 매력적인 도시로, 문화는 산업으로 확장됩니다. 국가유산의 보존과 활용은 문화기술과 융합해 디지털 헤리티지와 관광산업으로 구체화하며, K-콘텐츠로 구현되고 있습니다. 이 흐름은 세계와 만나는 무대에서, 문화는 곧 경제이자 미래 경쟁력임을 보여줍니다. 정책과 현장, 산업과 예술이 만나는 접점에서 한국다움이 어떻게 K-컬처로 발현되는지를 이창근 칼럼니스트와 함께 탐색합니다. [편집자주]

결핍은 단순한 부족일까? 아니면 새로운 감각을 여는 문일까. 9월 13일 아르코예술극장 대극장에서 열린 무용단알티밋 제7회 정기공연 ‘시선 너머의 결핍’은 이 질문을 몸과 이미지, 사운드로 구현하며 관객 앞에 내놓았다. ‘관계의 심연’이라는 부제를 단 이번 무대는 윤효인의 ‘초상’과 남수빈의 ‘빙빙’으로 구성된 더블빌이었다.

흥미로운 것은 프로그램북의 순서와 달리 실제 공연이 ‘초상’으로 시작해 ‘빙빙’으로 마무리되었다는 점이다. 이는 단순한 배열 변경이 아니라 응시에서 유희로, 정지에서 반복으로 이어지는 곡선을 그려내며 결핍이라는 추상적 개념을 입체적으로 드러냈다. 관객은 두 작품이 연작처럼 이어지는 과정에서 긴장과 해방, 고요와 축제를 차례로 체험했다.

이창근 헤리티지랩 소장·예술경영학박사 (미디어아트 디렉터 & 예술-기술 칼럼니스트).

응시와 정지의 ‘초상’

윤효인의 ‘초상’은 암전 속에서 막을 열었다. 최소한의 조명만 비춘 무대에서 관객의 시선은 자연스럽게 무용수의 신체와 미세한 움직임에 응집되었다. 흰색에서 검정으로 스며드는 색의 스펙트럼과 마스크와 눈을 형상화한 오브제는 단순한 소품을 넘어 ‘시선이 곧 존재를 규정한다’라는 선언을 시각적으로 각인시켰다.

움직임은 최소화되었지만, 정지와 버팀, 응축된 호흡이 곧 언어가 되었다. 정지의 순간마다 관객의 호흡도 함께 멈추었고 그 멈춤은 결여가 아니라 감각을 깨우는 장치였다. 결핍은 결여가 아니었다. 오히려 존재를 드러내고 무대를 지탱하는 보이지 않는 프레임이었다. 응시가 무용수의 몸을 의미화하는 순간 무대는 단순한 장면을 넘어 관계와 정서의 심연을 포착하는 ‘정지된 초상’으로 확장되었다.

‘초상’은 단일 작품을 넘어 철학적 성찰의 공간으로 다가왔다. 안무가는 ‘타불라 라사(깨끗한 석판)’라는 개념을 호출해 삶의 출발점과 결핍의 의미를 나란히 놓았다. 인간이 가진 한계와 시작의 가능성은 이 개념 속에서 동시에 드러났고, 관객은 결핍을 결여가 아니라 감각을 예민하게 세우는 통로로 받아들였다.

반복과 유희의 ‘빙빙’

남수빈의 ‘빙빙’은 앞선 정적 긴장을 단숨에 해방시켰다. 원형 동작을 반복하고 가속하며 끊임없이 변주하는 안무는 관계의 물리학을 무대 위에 선명하게 드러냈다. 무용수들은 원을 그리며 회전하고 충돌하며 다시 흘러가는 자리로 이동했다. 작품의 구조는 ‘반복의 원형 → 정지된 풍경 → 충돌과 수용 → 흐르는 자리’로 전개되며 결핍을, 관계를 움직이는 원동력으로 제시했다.

무대의 첫인상은 패션쇼와 클럽 파티였다. 화려한 워킹과 리드미컬한 군무, 강렬한 사운드와 조명이 결합해 현란한 장면을 빚어냈다. 그러나 가까이서 보면 의상은 불완전한 질감으로 이루어져 있었다. 이번 공연에서 아트디렉터를 맡은 백진주 무용단알티밋 공동대표의 말처럼 “멀리서 보면 세련되지만 가까이서 보면 온전치 않은 옷”이었다. 이 불완전함은 결핍의 미학을 드러내는 상징적 장치였다.

‘빙빙’은 단순한 유희의 장이 아니었다. 반복되는 놀이 속에서 권력의 기울기와 애정, 권태와 갈등이 교차했고 놀이가 지속될수록 균열은 깊어졌다. 그 틈 속에서 결핍은 새로운 관계를 생성하는 동력으로 작용했다. 관객은 반복의 장치가 펼쳐내는 무대 속에서 인간관계의 모순과 생동감을 동시에 경험했다.

두 작품의 공명과 집단적 정체성

‘초상’과 ‘빙빙’은 형식적으로는 뚜렷하게 갈라졌다. 전자는 응시와 정지의 언어를, 후자는 반복과 유희의 언어를 택했다. 그러나 두 작품은 결핍이라는 화두 아래 서로의 반향을 일으키며 하나의 전체를 이루었다. 이원지 기획자가 말했듯 “연작이라기보다 각자의 해석”이었지만 병치 되는 순간 결핍의 다층적 얼굴이 선명해졌다.

특히 ‘정지된 결핍(초상) → 반복되는 결핍(빙빙)’으로 이어지는 순서는 공연 전체의 내러티브를 형성했다. 관객은 고요에서 발산으로, 응시에서 유희로 이동하며 결핍이 서로 다른 차원에서 어떻게 작동하는지를 체험했다. 이는 단순한 작품의 병렬이 아니라 주제를 확장하는 치밀한 구조였다.

무용단알티밋이 한국예술종합학교 무용원 실기과 동문을 중심으로 결성된 단체라는 점도 주목할 만하다. 창작과 출신들이 개인 중심의 활동을 펼쳐온 데 비해 실기과 동문은 집단적 창작 플랫폼을 구축했다. 이번 무대는 각 안무가의 개성이 뚜렷했음에도 불구하고 ‘결핍’이라는 질문 아래 하나의 서사로 통합되었고, 이는 곧 알티밋의 집단적 정체성을 증명하는 결과로 이어졌다.

K팝과 K댄스, K-컬처를 향해

‘시선 너머의 결핍’은 결핍을 단순한 부재가 아니라 존재와 관계를 새롭게 짜는 자원으로 제시했다. 응시와 정지로 구축된 ‘초상’, 반복과 유희로 폭발한 ‘빙빙’은 서로 다른 어법으로 결핍의 역설을 드러냈지만, 결과적으로 상호 보완적이었다. 특히 절제된 조명과 미니멀한 움직임, 패션쇼와 클럽 파티를 연상시키는 시각적 감각은 한국춤의 경계를 넘어 대중문화와 교차했다.

이는 단순한 순수무용의 실험에 그치지 않았다. 케이팝 무대의 시각성과 에너지, K-댄스가 동시대 언어로 확장되는 현장, K-컬처가 세계적 문화 자산으로 전환되는 흐름과 직결되어 있었다. 무대 위의 결핍은 곧 한국적 동시대성을 창출하는 원천이었고 그것이 세계와 만나는 한국 춤의 언어임을 웅변했다.

결핍은 결여가 아니었다. 그것은 감각을 깨우고 존재를 드러내는 무대를 지탱하는 보이지 않는 프레임이었다. 그 프레임은 케이팝이 세계를 매혹하듯 한국적 컨템포러리 댄스가 나아갈 길을 환하게 밝혔다. 결국 이 공연은 이렇게 요약된다. “케이팝과 같은 한국적 컨템포러리 댄스를 만났다.” 무용단알티밋은 이번 무대를 통해 동시대 한국무용이 실험성과 대중성을 동시에 품은 새로운 무대로 진화할 수 있음을 증명했다.

* 헤디트(HEDIT) : Heritage(문화자원) + Digital(첨단기술) + Art(예술창작)

필자 이창근

예술경영학박사(Ph.D.). 예술-기술 칼럼니스트이자 Media-Art Director로 활동하며, 융합예술과 디지털콘텐츠를 설계·제작하는 스튜디오 헤리티지랩(Heritage LAB)을 운영하고 있다. 지역 고유의 스토리에 첨단기술을 접목해 도시의 매력을 새롭게 해석하고, 이를 테마형 관광콘텐츠로 확장하는 프로젝트를 이끌어왔다. 지역문화재단과 지역콘텐츠거점기관, 문화체육관광부 디지털 공공기관에서 임원을 지냈다. 2021년 5월부터 ZDNET Korea 오피니언 고정 필진으로 [이창근의 헤디트]를 연재하고 있다.

