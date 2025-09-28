우본, 우체국금융·우편 시스템 복구 점검 착수

우정사업본부가 대전 국가정보자원관리원 전산실 화재로 중단된 우편 서비스 정상화를 위해 점검 절차에 들어갔다.

화재 발생 이틀 만의 조치지만 완전한 복구 시점은 여전히 불확실해 추석 연휴를 앞둔 국민 불편이 이어질 전망이다.

우본은 28일 국정자원에서 재가동된 서버를 바탕으로 우편, 금융, 보험 등 전산 시스템이 정상적으로 작동하는지 전반적인 점검을 시작했다.

화재가 발생한 국가정보자원관리원 (사진=국무총리실 SNS)

앞서 우본은 인터넷 우체국 접속 불가와 각종 서비스 중단 사태가 발생하자 가용 인력을 총동원해 복구를 서두르겠다고 밝힌 바 있다.

서비스가 멈춘 상황에서도 기존에 입력돼 있던 정보를 기반으로 소포 배송은 일부 진행됐다. 그러나 시스템 복구가 지연될 경우 추석 연휴 특수 물량이 몰리면서 전국적으로 물류 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

우본 관계자는 "우편, 금융 등 모든 기능이 제대로 작동하는지 전반적으로 점검 중이며 서비스 채널이 다양해 복구 완료 시점을 특정하기는 어렵다"며 "최선을 다해 빠른 정상화를 추진하고 있으며 점검이 끝나는 대로 복구 상황을 즉시 공지하겠다"고 밝혔다.