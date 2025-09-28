정부, 행정정보시스템 인프라 복구 가속도

정부가 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 대전센터 화재로 인한 시스템 마비 사태 속에서 직접적인 피해를 입지 않은 551개 행정 시스템을 순차적으로 재가동하는 데 총력을 기울이고 있다.

행정안전부는 28일 오전 김광용 재난안전관리본부장 주재로 중앙재난안전대책본부(중대본) 제3차 회의를 열고 국정자원 대전센터 화재로 인한 행정정보시스템 운영 상황을 점검하며 이 같은 복구 계획을 공유했다.

중대본에 따르면 현재 시스템 재가동을 위한 기반 인프라 복구는 대부분 완료된 상태다. 특히 27일 오후 9시 36분까지 화재 현장에서 전소된 리튬이온 배터리 384개 전량을 반출 완료했으며 안정적인 시스템 운영을 위한 항온항습기 복구도 28일 새벽 5시 30분에 마무리돼 정상 가동 중이다.

화재 진압이 마무리 단계인 국가정보자원관리원 (사진=국무총리실 SNS)

네트워크 장비 역시 순차적으로 재가동되고 있다. 28일 오전 7시 기준으로 전체 장비의 50% 이상이 가동됐으며, 핵심 보안장비의 경우 전체 767대 중 763대, 즉 약 99%가 정상화된 것으로 나타났다.

정부는 이러한 통신·보안 인프라 복구 상황을 바탕으로, 직접적인 화재 피해가 없었던 551개 행정 시스템을 우선적으로 재가동할 계획이다. 이는 국민 불편을 최소화하고, 조속한 행정 서비스 복원을 위한 조치다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "정부는 책임 있는 자세로 최대한 신속하게 행정서비스를 복구하고 있으며, 복구 상황과 화재 원인 규명 과정을 투명하게 공개할 것"이라고 강조했다.