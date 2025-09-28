이재명 대통령 "국정자원 화재, 국민 불편 최소화 모든 역량 집중" 지시

이재명 대통령이 국가정보자원관리원 화재와 관련해 긴급 비상대책회의를 열고 국민 불편을 최소화하는 데 모든 행정 역량을 집중할 것을 지시했다.

특히 지난해 전산망 장애 사례를 언급하며 시스템 이중화 조치가 여전히 미흡했다고 지적하고 향후 재발 방지를 위한 구조적 보완책 마련을 강조했다.

강유정 대통령실 대변인은 28일 용산 대통령실 브리핑에서 "대통령이 이날 오전 비서실장, 국가안보실장 등 주요 참모들과 함께 약 1시간 동안 대책회의를 주재했다"고 밝혔다.

이재명 대통령 (사진=대통령실)

강 대변인은 "이재명 대통령은 국가 주요 정보시설에서 발생한 화재로 인해 국민께 큰 걱정과 불편을 드린 점에 대해 깊은 우려를 표하고 차분하게 대응해주고 계신 국민들께 감사의 뜻을 전했다"고 설명했다.

이 대통령은 이날 회의에서 정부에 신속한 시스템 복구와 운영 재개를 최우선 과제로 지시했다. 아울러 행정 서비스 중단으로 발생한 국민 불편 상황에 대해서는 숨김없이 공개하고 이를 투명하게 설명하는 소통 체계를 마련하라고 강조했다.

강 대변인은 "대통령은 정부 시스템 이용이 원활하지 않아 발생하는 불편을 최소화할 수 있도록 대책을 빠짐없이 마련하고 이를 국민들께 상세히 안내하라고 지시했다"며 "특히 화재로 인해 납세 등 행정상 의무를 이행하지 못한 국민이 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라고 당부했다"고 전했다.

이 대통령은 정부 시스템 장애가 국민 생활 전반에 영향을 줄 수 있다는 점을 고려해, 민간 부문과의 협력도 주문했다. 특히 금융, 택배, 교통 등 일상생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과 긴밀한 협조 체계를 구축해 대응에 만전을 기하라고 강조했다.

이 같은 조치는 행정 서비스에 국한되지 않고 민간 서비스로 이어질 수 있는 연쇄 피해를 사전에 차단하기 위한 예방적 조치로 풀이된다.

또한 이 대통령은 2023년 전산망 장애 이후에도 이중화와 같은 복구 체계가 제대로 구축되지 않은 점을 강하게 지적하며 이번 사태를 계기로 시스템 전반에 대한 구조적 점검과 재정비가 필요하다고 강조했다.

강 대변인은 "대통령은 이중 운영 체계 마련, 백업 데이터의 활용 가능성 검토, 정부 내 위기 대응 거버넌스 체계 재정비 등을 포함한 전면적인 개선 방안을 신속히 보고하라고 지시했다"고 전했다.

이번 지시는 특히 추석 명절을 앞둔 시점에서 국민 불편을 최소화하겠다는 의지를 담고 있다.

이 대통령은 "국민들이 추석 명절을 편안히 보낼 수 있도록, 각 부처 장관과 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해야 한다"고 지시했다. 국무총리와 행정안전부 장관을 비롯해 관계 부처 장관들에게도 책임 있는 대응을 당부했다.

이날 브리핑에서는 질의응답도 이어졌다. 일부 국민 서비스가 여전히 제한되고 있는 가운데 전산 시스템 복구에 어느 정도 시간이 걸릴지에 대한 질문이 나왔다.

이에 대해 강 대변인은 "대략적인 보고는 받았지만, 현재 국무총리실과 행정안전부가 주도적으로 대응하고 있어 복구 일정이나 범위 같은 구체적인 사안은 해당 부처에서 확인하는 것이 정확하다"고 설명했다.

이어 화재 대응 책임과 관련해 윤호중 행정안전부 장관의 경질을 요구하는 야권의 주장에 대해서도 입장을 밝혔다.

강 대변인은 "해당 사안에 대해 논의된 바는 없다"며 "지금은 빠른 복구와 대응이 최우선이며, 정부의 화재·재난 대비 정책이 제대로 마련돼 있었는지 여부와 백업 데이터 활용 가능성 등도 함께 점검하고 있다"고 말했다.

더불어 "복구와 대응 상황은 국민께 투명하게 공개하겠다"고 덧붙였다.