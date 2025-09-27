[1분건강] 긴 추석 명절 임신부 건강관리 유념해야

긴 추석 명절 동안 임신부 건강을 위해 균형 잡히고 건강한 영양 섭취, 무리하지 않는 일정, 충분한 휴식, 응급 상황 대비가 요구된다.

명절의 기름지고 단 음식들은 임신부 건강을 위협할 수 있다. 명절 상차림에는 전, 각종 튀김류, 양념이 센 요리, 한과나 약과 같은 당분 높은 간식이 빠지지 않는다. 이런 음식들은 칼로리와 당분, 포화지방이 높아 혈당을 빠르게 올릴 수 있다.

임산부는 호르몬 변화로 인해 혈당 조절이 평소보다 어려워질 수 있다. 이 때문에 무심코 먹다 보면 고혈당에 노출될 위험이 크다. 임신 중 고혈당은 태아 과체중, 출생 후 저혈당, 호흡곤란증후군 증 신생아의 건강 문제가 발생시킬 수 있다. 임신 중 고혈당에 오래 노출된 태아는 분만 후 평생 비만과 당뇨 등 만성적인 건강 문제를 겪을 확률이 높은 것으로 보고됐다.

사진=픽사베이

건강한 명절 식단을 위해서는 전이나 튀김보다는 오븐에 굽거나 에어프라이어를 활용한 조리법을 사용하는 것이 좋다. 당분이 높은 간식을 피해야 한다. 과일도 당분이 많아서 과다 섭취는 주의해야 한다. 여러 음식이 한 번에 나오더라도 소량씩 천천히 먹고 수분을 충분히 섭취하고 채소나 샐러드 등을 충분히 섭취해 포만감을 줘야 한다.

고위험 임산부는 명절 연휴에 더 주의를 기울여야 한다. 고위험 임신의 주요 위험 요소는 ▲다태임신(쌍둥이), 35세 이상 고령 임신, 19세 이하 산모, 과거 유산‧조산‧기형아 출산력, 유전 질환 가족력 ▲만성질환 ▲저체중 및 비만 ▲임신성 고혈압 ▲임신성 당뇨 ▲양수 과다‧과소 ▲조산 ▲태아 성장 지연 ▲태반 문제 ▲전치태반 ▲태반조기박리 ▲조기양막파수 등이 있다.

명절에는 고향 방문, 장시간의 차량 이동, 가사 노동, 가족 응대 등 다양한 활동이 예정되지만, 이 시기의 임산부는 평소보다 더 섬세한 건강관리가 필수다. 장시간 운전이나 승차 상태가 지속되면 하체 혈액순환 장애와 혈전 위험도 증가할 수 있다.

장시간 차량 이동이 불가피하다면, 1시간 간격으로 정차해 가볍게 스트레칭하고 혈액순환을 도와야 한다. 차 안에서는 가능한 한 편안한 자세를 유지해야 한다.

명절이라고 해서 모든 일정을 소화해야 한다는 부담은 버려야 한다. 상황에 따라 무리한 일정은 분만 후로 미루는 게 좋다. 집안일이나 음식 준비 등도 가족 구성원의 이해와 협조가 필요하다.

만약 이동이 불가피하다면, 방문 예정 지역의 산부인과 병원, 분만 가능 의료기관의 정보를 미리 파악해 둬야 한다. 갑작스러운 복통, 규칙적인 양상의 배 뭉침, 출혈 등의 증상이 있을 때는 신속하게 병원에 방문하는 것이 좋고, 병원의 위치, 연락처, 진료 가능 시간 등을 사전에 준비해야 한다.