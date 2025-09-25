ETRI, 친구처럼 교감하는 '로봇 브레인' 개발 착수

한국전자통신연구원(ETRI)이 사람의 말의 맥락을 이해하는 차세대 휴머노이드(Humanoid) 브레인 개발에 착수했다.

ETRI는 탑챌린지 프로젝트를 통해 ▲소음 환경에서도 안정적인 대화가 가능한 멀티모달 음성인식 ▲사용자의 감정과 상황을 반영하는 교감형 대화 ▲시선·몸짓·제스처 등 비언어적 행위 생성 ▲전고체 전지 기반 배터리 기술 등을 확보했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 "휴머노이드가 단순히 명령을 수행하는 기계를 넘어, 상황에 맞게 반응하며 인간과 교감할 수 있는 실용적 로봇으로 발전할 기반을 마련한 것"이라고 자평했다.

ETRI 방승찬 원장이 최근 소셜 휴머노이드 로봇 소노이드와 대화하는 모습.(사진=ETRI)

ETRI는 지난 6월 소셜 휴머노이드 ‘소노이드(Sonoid)’가 처음 공개해 관심을 끌었다. 소노이드는 대화를 이해하고 감정을 파악해 몸짓으로 반응하는 ‘교감형 AI 로봇’이다.

하드웨어 측면에서도 성과를 거뒀다. 전고체 전지를 적용해 활동 시간을 늘리고 안전성을 개선했다.

ETRI는 현재 한국기계연구원과 함께 지난 5월부터 수행중인 ‘자율성장 AI 휴머노이드 전략연구단’사업에 박차를 가하는 한편 휴머노이드 분야 연구 집중 수행을 위해 ‘휴머노이드로봇시스템연구단’을 최근 신설했다.

이 연구단은 AI 및 로봇 파운데이션 모델을 기반으로 고차원 추론과 고속·정밀 제어가 가능한 차세대 휴머노이드 브레인(K-HB: K-Humanoid Brain) 개발에 집중할 계획이다.

ETRI는 과학기술정보통신부가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델 개발 사업에도 참여 중이다. ‘엔씨에이아이(NC AI)’ 컨소시엄의 일원으로 국가대표 대규모 언어모델(WBL) 개발을 주도하고 있다.

방승찬 원장은 “ETRI는 AI와 로봇 분야에서 확보한 성과를 바탕으로 글로벌 TOP 수준의 휴머노이드 브레인 개발에 도전한다"며 "사람과 공존하고 함께 성장하는 휴머노이드 연구를 선도해 세계 무대에서 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.