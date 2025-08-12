23개 출연연 "강소 멀티모달 파운데이션 모델 개발 서둘러야"

한국전자통신연구원(ETRI)이 '초혁신 경제' 실현을 위해 바이오, 에너지, 로봇 등 정부출연연구원 공공 연구분야와 관련한 소버린 AI 특화모델 및 협업체계 구축에 나섰다.

국가과학기술연구회(NST)는 ETRI 주관으로 오는 13일 대전 본원 7동 국제회의실에서 '국가공공분야 소버린 AI 토론회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

토론회는 NST 산하 23개 정부출연연구기관이 공공분야 중심 소버린 AI 특화모델 개발 방향을 공유하고, 협업 기반의 실질적 R&D 추진 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

출연연구기관이 13일 소버린 AI 토론회를 개최한다.

ETRI 측은 ▲공공분야 소버린 AI 개발 방향 ▲출연(연) 도메인별 특화 AI 개발 전략 ▲AI 자립 생태계 조성을 위한 구체 전략 등을 논의하고 공유하는 장이 될 것으로 기대했다.

행사는 ETRI 권오욱 지능정보연구본부장의 AI R&D 추진전략 발제를 시작으로, 각 정부출연연구기관에서 개발 중인 소버린 AI 특화모델에 대한 전문가 발표 세션과 전문가 패널 토론으로 진행된다. 토론 좌장은 ETRI 유원필 인공지능창의연구소장이 맡았다.

이날 권오욱 본부장은 '초혁신 경제' 실현을 위해 AI를 국가 과학기술 연구혁신의 촉진 도구로 활용하기 위한 방향을 제시할 예정이다.

대한민국 연구 환경에 특화된 멀티모달 파운데이션 모델을 개발하고, 이를 기반으로 바이오, 에너지, 로봇 등 분야별 AI 기술을 발전시켜 산학연 과학기술 생태계에 기여하는 방안을 발제할 것으로 파악됐다.

이날 토론회에서 ETRI는 또 자체 개발한 언어 생성 및 시각 생성 모델을 바탕으로 출연연 연구성과와 데이터, 노하우를 활용해 과학자처럼 사고할 수 있는 강소 멀티모달 파운데이션 모델 개발을 제안할 계획이다.

연구원별 발표주제로는 ▲피지컬 AI 기술 전략(KIST) ▲첨단 바이오와 소버린 AI 활용전략(KRIBB) ▲AI for Science 기술개발을 통한 연구자 지원과 과학적 발견 도모(KISTI) ▲한의 프라이빗(Private) 생성형 AI 모델(KIOM) ▲제조 AI 파운데이션 모델(KITECH) ▲국가공공분야 소버린 AI 사이버보안(NSR)이 발표된다.

또 ▲철도특화 생성형 AI(KRRI) ▲지질자원분야 소버린 AI 확보전략(KIGAM) ▲로봇 작업 AI 파운데이션 모델(KIMM) ▲에너지 AI 에브리웨어(Everywhere)(KIER) ▲AI 기반 전력계통운영 EMS 개발(KERI) ▲동물데이터 기반 독성규제분야 특화 AI(KIT) ▲원자력연구원의 AI Agent 활용(KAERI) ▲소재 발견 파운데이션 모델(KIMS) ▲핵융합 설계·제어를 위한 AI(KFE) 등이 예정돼 있다.

23개 출연연이 모여 도출하고자 하는 핵심 성과는, 각 기관이 보유한 전문성과 공공데이터, AI 기술을 연계한 도메인별 소버린 AI 모델 기획 및 협력을 통한 대형과제 발굴이다.

ETRI 등 참여 기관들은 향후 토론회 발표 내용을 토대로 국가과학기술연구회 및 과학기술정보통신부 등에 출연(연) 역할과 기여 방향을 제안할 예정이다.

유원필 인공지능창의연구소장은 “각 출연연이 준비 중인 소버린 AI 기술 전략을 공유하고, AI G3 도약을 위한 출연연 역할 재정립을 통해 국가 경쟁력이 강화되는 계기가 되었으면 한다"고 이번 토론회에 대해 기대감을 나타냈다.

방승찬 원장도 “소버린 AI는 단순한 기술 확보를 넘어 국가 주권과 공공 신뢰 확보를 위한 전략적 AI 경쟁력의 핵심"이라며 "이번 토론회를 통해 기관 간 시너지를 바탕으로 공공분야에 특화된 AI 기술 개발 및 활용 방안이 구체화되기를 기대한다”고 밝혔다.