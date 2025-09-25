경북 봉화·강원 태백 주민들 "영풍 석포제련소 이전 결사반대"

경북 봉화군 석포면 주민과 강원 태백시 시민들이 영풍 석포제련소 이전 계획에 반대 입장을 밝히고 공동대응에 나선다. 두 지역 주민들은 공동투쟁위원회를 결성하고, 중앙정부에 이전 반대 결의문을 전달하는 등 대정부 투쟁에 나설 방침이다.

석포면현안대책위원회, 태백시현안대책위원회, 석포주민생존권사수봉화군협의회는 25일 오후 봉화군 석포면 만촌슈퍼 앞 도로에서 집회를 열고 석포제련소 이전 추진에 대한 반대 의사를 표명했다. 단체들은 공동대응 조직을 꾸리고 향후 대응 방안을 논의하기로 했다.

이날 수백명의 주민들이 참여한 궐기대회에서 참가자들은 “석포제련소 이전은 명백한 폐쇄며, 주민 생존권을 짓밟는 폭거”라고 주장했다. 이어 “1970년 설립 이후 50여 년간 제련소는 봉화와 태백 주민의 삶을 지탱해 온 터전이었다”며 “제련소가 사라지면 지역 공동체와 경제는 공멸할 것”이라고 목소리를 높였다.

영풍 석포제련소 이전 반대 집회 (사진=공동투쟁위원회)

환경 문제와 관련해서도 주민들은 “무방류 시스템, 저황산화 방지시설, 대기·수질 개선 설비 등 수십 차례에 걸쳐 환경 투자가 이뤄져 왔다”며 “지금 시점의 이전 추진은 환경 개선을 위한 합리적 판단이 아니라 정치적 목적에 따른 결정”이라고 반박했다.

또한 주민 단체들은 “중앙정부와 지자체가 주민 의견을 무시한 채 일방적으로 이전 논의를 진행한다면 결코 좌시하지 않을 것”이라며 “지역 생존권을 지키기 위해 끝까지 강력히 맞설 것”이라고 경고했다.

공동투쟁위원회는 영풍 석포제련소 이전 및 폐쇄 계획에 반대하며 즉각 철회를 요구하는 내용의 결의문을 중앙정부에 전달할 계획이다.

박재한 공동투쟁위원회 위원장(봉화청년회의소 회장)은 “봉화 군민과 태백 시민은 분노와 절규의 목소리를 전달하기 위해 이 자리에 모였다”며 “제련소 사수는 곧 우리 지역을 지키는 일인 만큼 우리는 단결해 끝까지 투쟁할 것”이라고 밝혔다.

임광길 석포면현안대책위 위원장은 “우리의 투쟁은 단순히 제련소를 지키는 것이 아니라 우리의 삶과 아이들의 미래를 지켜내는 싸움”이라며 “우리의 생존권과 재산권을 지키기 위해 죽기를 각오하고 싸우겠다”고 강조했다.

한편, 경상북도는 석포제련소 이전을 위한 TF를 구성해 타당성 조사와 종합 대책 수립을 진행 중이다.