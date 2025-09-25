웨어러블 판 키우는 샤오미, 신제품 3종 국내 시장 정조준

샤오미코리아가 새로운 웨어러블 3종을 국내 출시하며 프리미엄 라인업을 강화한다.

이번에 공개된 제품은 ▲스마트워치 샤오미 워치 S4 41mm ▲오픈형 이어폰 샤오미 오픈웨어 스테레오 프로 ▲스마트 밴드 샤오미 스마트 밴드 10 글리머 에디션이다.

샤오미 워치 S4 41mm는 얇고 가벼운 디자인으로 착용감을 높였다. 최대 1천500니트 밝기의 1.32인치 AMOLED 디스플레이를 탑재해 야외에서도 선명한 화면을 제공한다.

샤오미 워치 S4 41mm (사진=샤오미코리아)

심박·수면 추적, 150여 종의 스포츠 모드, 넘어짐 감지와 SOS 버튼 등 다양한 건강·안전 기능을 지원하며, 배터리는 최대 8일간 사용할 수 있다.

색상은 블랙·민트 그린·화이트 모델과 함께 골드 스트랩을 적용한 프리미엄 에디션도 선보인다. 가격은 블랙·민트 그린 모델이 18만8천원, 화이트 모델이 20만8천원, 선셋 골드 에디션은 26만8천원이다.

샤오미 오픈웨어 스테레오 프로는 국내에 처음 선보이는 오픈형 이어폰이다. 인체공학적 3점 지지 구조와 0.6mm 메모리 티타늄 프레임을 적용했다. Hi-Res 오디오 와이어리스 인증과 하만 튜닝 EQ, LDAC 코덱을 지원한다.

샤오미 오픈웨어 스테레오 프로 (사진=샤오미코리아)

소리 누출 감소 시스템으로 조용한 환경에서도 몰입감 있게 사용할 수 있으며, 최대 45시간 사용 가능하다. IP54 방수·방진을 지원해 야외 활동에도 적합하다. 가격은 18만8천원이다.

스마트 밴드 10 글리머 에디션은 웨어러블 10주년 기념 모델이다. 1.72인치 AMOLED 디스플레이(1천500니트·60Hz)를 탑재했다. 손목 착용뿐 아니라 펜던트·가방고리 형태로도 활용할 수 있다.

150개 이상의 운동 모드와 고급 수면 분석 기능을 지원하며, 233mAh 배터리로 최대 21일간 사용할 수 있다. 가격은 10만8천원이다.

샤오미코리아는 스마트워치·이어폰·스마트밴드 등 웨어러블 신제품을 통해 프리미엄 경험을 합리적인 가격대에 제공하며, 국내 웨어러블 시장에서 입지를 확대한다는 전략이다.