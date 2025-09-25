샤오미, 향후 5년간 AI·OS·칩셋 분야에 39조원 투자

샤오미가 향후 5년간 AI(인공지능), 운영체제(OS), 칩셋 분야에 약 39조4천944억원(240억 유로)을 추가 투자한다고 밝혔다.

지난 5년간 같은 분야에 투입한 19조7천472억원(120억 유로)의 두 배 규모다. 샤오미가 단순한 하드웨어 제조업체를 넘어 글로벌 종합 기술 기업으로 도약하겠다는 의지를 드러낸 것이다.

조니 우 샤오미코리아 사장이 샤오미코리아 2025 하반기 기자간담회에서 발표하고 있다. (사진=샤오미코리아)

조니 우 샤오미코리아 사장은 25일 기자간담회에서 "기술에 대한 집념과 투자가 샤오미의 성장을 이끌었다"며 "그 결과 올해 2분기에는 5분기 연속 전 분기 대비 30% 이상 성장을 기록했다"고 밝혔다.

실제로 샤오미는 최근 5년 동안 대규모 연구개발을 통해 AI 기반 카메라 알고리즘, 자체 운영체제 하이퍼OS, 독자 칩셋 기술을 고도화해왔다.

이번 투자 계획은 스마트폰뿐만 아니라 인공지능 사물인터넷(AIoT)·스마트홈·웨어러블·스마트 TV 등 샤오미 생태계 전반에 걸쳐 기술 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.

관련기사

업계에서는 샤오미가 독자 칩셋과 운영체제를 통해 글로벌 공급망 리스크를 줄이고, 삼성·애플과 같은 풀스택 기술 기업으로 변모하려 한다는 분석이 나온다.

샤오미코리아는 한국 시장에서도 프리미엄 수요가 뚜렷하게 나타나고 있다고 밝혔다. 국내 판매 스마트폰의 40%가 고급형 모델이고, TV 고객의 60%가 미니 LED 시리즈를 선택한 것으로 나타났다.