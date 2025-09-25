"국내 판매 스마트폰 40% 고급형"…샤오미, 韓 공략 강화

샤오미코리아가 한국 시장에서 프리미엄 제품 수요가 뚜렷하다는 성과를 공개하며, 글로벌 플래그십 스마트폰의 첫 1차 출시국에 한국을 포함시켰다고 밝혔다.

조니 우 샤오미코리아 사장은 25일 기자간담회에서 "한국 시장은 플래그십과 프리미엄 제품 수요가 매우 강력하게 나타나고 있다"며 최근 판매 데이터를 공유했다.

샤오미코리아에 따르면 국내에서 판매된 스마트폰의 40%는 고급형 모델이 차지했다. 태블릿 부문에서는 샤오미 패드 7이 32%를 기록해 생산성을 중시하는 소비자들에게 호응을 얻었다.

조니 우 샤오미코리아 사장이 샤오미 스토어 NC이스트폴점에서 샤오미 15T 프로와 샤오미 오픈웨어 스테레오 프로를 들고 있다. (사진=샤오미코리아)

TV 부문에서는 고객의 60%가 미니 LED TV 시리즈(65·75인치)를 선택해 고화질·프리미엄 제품 선호가 뚜렷하게 나타났다.

샤오미는 이러한 성과를 바탕으로 최신 플래그십 스마트폰 '샤오미 15T 프로'를 한국에서 글로벌과 동시에 출시한다. 샤오미 스마트폰이 한국을 1차 출시국에 포함한 것은 이번이 처음이다.

조 사장은 "한국은 기술에 대한 이해도가 높고 프리미엄 제품에 대한 수요도 강력한 시장"이라며 "이번 1차 출시국 포함은 샤오미가 한국을 전략적 거점으로 삼고 있다는 방증"이라고 강조했다.

샤오미 15T 프로는 라이카와 공동 개발한 카메라 시스템과 3nm 공정 칩셋을 탑재했다. 초슬림 베젤 디자인과 IP68 방수·방진, 초고속 충전 기능 등을 갖춘 프리미엄 모델이다.

샤오미코리아는 이번 신제품 공개와 함께 오프라인 매장 확대, 서비스센터 설립 등을 통해 한국 시장 공략을 가속화할 방침이다.