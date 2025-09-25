샤오미, 플래그십 스마트폰 '15T 프로' 출시

샤오미가 최신 플래그십 스마트폰 '샤오미 15T 프로'를 공개했다. 한국을 처음으로 글로벌 1차 출시국에 포함하며 국내 시장 공략 의지를 드러냈다.

이번 신제품은 카메라와 성능, 배터리, 디자인 전반에서 대폭 업그레이드됐다. 특히 카메라 시스템은 독일 라이카와 공동 개발한 것이 특징이다.

5천만 화소 메인 카메라와 망원, 초광각으로 구성된 트리플 카메라는 5배 광학 줌과 최대 20배 울트라 줌까지 지원해 풍경부터 디테일까지 세밀하게 담아낼 수 있다.

동영상 기능도 강화돼 4K 120프레임 촬영이 가능하며, HDR10+를 지원해 전문가 수준의 영상 제작 환경을 제공한다.

샤오미 15T 프로 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

스마트폰의 핵심인 성능도 크게 향상됐다. 최신 3나노 공정 기반의 미디어텍 디멘시티 9400+ 칩셋을 탑재했으며, 발열을 제어하기 위해 샤오미가 자체 개발한 '3D 아이스루프' 냉각 시스템을 적용했다.

배터리는 5천500mAh 대용량으로 늘렸고, 90와트 초고속 유선 충전과 50와트 무선 충전을 지원해 장시간 사용과 빠른 충전을 동시에 만족시킨다.

디자인은 대화면과 슬림함을 동시에 구현했다. 6.83인치 AMOLED 디스플레이는 최대 3천200니트 밝기와 144Hz 주사율을 제공하며, 베젤 두께는 1.5mm에 불과하다.

두께 7.96mm, 무게 210g으로 휴대성을 유지하면서도 고급스러운 유리섬유 후면과 알루미늄 합금 프레임으로 내구성을 높였다. 방수·방진은 IP68 등급으로, 수심 3m 환경에서도 안전하게 사용할 수 있다.

가격은 12GB 램과 256GB 저장 용량 모델이 84만9천970원, 512GB 모델이 89만9천800원으로 책정됐다. 오는 9월 29일 국내에 공식 출시되며, 사전 예약 구매자에게는 보조배터리와 무선 이어폰 등 사은품이 제공된다.

조니 우 샤오미코리아 사장은 "한국에서 판매된 스마트폰의 40%가 고급형 모델일 만큼 프리미엄 제품에 대한 수요가 뚜렷하다"며 "앞으로도 고품질 제품들을 합리적인 가격에 제공하여 한국 소비자들의 선택권을 넓히는데 일조하겠다"고 말했다.