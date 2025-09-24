李대통령 "한반도 적대 대결 시대 종식해야"

이재명 대통령은 한반도 비핵화와 평화 정착을 위한 해법으로 이른바 '엔드(END) 이니셔티브'를 제시했다.

이 대통령은 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 80차 유엔총회에서 “교류와 관계 정상화, 비핵화, 즉 엔드(END·Exchange Normalization Denuclearization)를 중심으로 한 포괄적인 대화로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “민주 대한민국은 평화 공존, 공동 성장의 한반도를 향한 새로운 여정을 시작하겠다”며 “그 첫걸음은 남북 간 무너진 신뢰를 회복하고, 상호 존중의 자세로 전환하는 것”이라고 했다.

이어, “대한민국 정부는 상대의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것”이라며 “일체의 적대 행위를 할 뜻이 없음을 다시 한번 분명히 밝힌다”고 강조했다.

그러면서 “이 세 가지 원칙을 바탕으로 우선 남북 간 불필요한 군사적 긴장과 적대 행위의 악순환을 끊어내고자 한다”며 “앞으로 우리 정부는 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것”이라고 덧붙였다.

END 이니셔티브 개념을 제시하며 “교류와 협력이야말로 평화의 지름길이라는 사실은 굴곡진 남북 관계의 역사가 증명해왔던 불변의 교훈이기도 하다”며 “남북 간 교류협력을 단계적으로 확대해 한반도에서 지속 가능한 평화의 길을 열어나가겠다”고 밝혔다.

아울러 “한반도 평화는 남북은 물론 국제사회가 함께 만들어 가는 게 중요하다”며 “남북 관계 발전을 추구하면서 북미 사이를 비롯한 국제사회와의 관계 정상화 노력도 적극 지지하고 협력하겠다”고 했다.