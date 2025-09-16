이 대통령 "세계 각국 AI안전 논의...한국도 힘 보탤 것"

"오늘 이곳에서 나눈 여러분의 지혜와 연대가 인공지능을 활용하는 전 세계 시민의 편익을 증진시킴과 동시에, 자유와 권리를 지키는 방안으로 이어지길 바랍니다. 대한민국 역시, 여러분의 가장 적극적인 협력자이자 동반자로서 힘을 보태겠습니다."

이재명 대통령은 16일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 개막한 GPA(Global Privacy Assembly) 47차 총회에서 온라인으로 이 같이 축사하며 "세계 각국은 인공지능 발전이 불러일으키고 있는 유례없는 변화에 대비하기 위해 인공지능의 안전을 논의하는 노력을 이어가고 있다. 개별 국가 차원의 대응만으로는 분명한 한계가 있기에 전 세계적 공동 대응 방안 마련이 필요하다"고 밝혔다. 대통령 온라인 축사는 고학수 개인정보위원회(개인정보위) 위원장이 대독했다.

이번 47차 GPA 총회는 홍콩에 이어 아시아에서 두 번째지만 아시아 국가로는 처음으로 한국에서 열렸다. 미국, 유럽연합(EU), 영국, 프랑스, 독일, 일본 등 95개국 148개 개인정보 감독기관이 참여했다. GPA는 개인정보 보호, 데이터 보호(Data Protection), 프라이버시 관련 국제 공조를 위한 단체다. 1979년 '국제 개인정보 보호 및 프라이버시 커미셔너 회의(ICDPPC, International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners)라는 이름으로 시작, 2019년 현재의 GPA로 개칭했다.

이재명 대통령 축사를 고학수 개인정보위원회 위원장이 대독하고 있다.

행사는 5일간 진행된다. 앞서 15일 사전행사가 열렸다. 정식 행사 4일간 총 5개 주제 기조연설과 20개 패널토론이 열린다.

온라인 축사에서 이 대통령은 제47차 글로벌 프라이버시 총회(GPA)｣의 서울 개최를 진심으로 축하하며, 대한민국 국민을 대표해 총회에 참석하신 여러분 모두에게 따뜻한 환영의 인사를 전한다면서 "지금 전 세계는 인류 역사상 가장 급격한 기술 변혁의 시대를 맞이했다. 인공지능 발전으로 인한 이 대전환은 단순한 기술 혁신을 넘어, 우리 삶을 송두리째 뒤바꾸는 중"이라고 짚었다.

이어 인공지능이 미래 먹거리와 국가경쟁력을 좌우하는 시대이지만, 그 이면에는 데이터의 오남용, 개인정보 침해 등의 위협요인 또한 상존한다면서 "인공지능을 활용한 데이터의 무분별한 활용은 기술에 대한 국민의 신뢰뿐 아니라 그 나라의 경제와 사회 근간을 위협할 수 있다"면서 "이번 GPA에는 인공지능 시대의 개인정보 침해 대응 방안을 논의하기 위해 세계 95개국 148개 기관이 참여했다. 전 세계 개인정보 정책당국뿐 아니라 학계, 산업계, 국제기구, 시민사회 등 각 분야의 전문가 여러분이 머리를 맞대는 이번 총회가 참으로 귀하고 시의적절하다"고 말했다. 또 이번 총회가 한국의 다양한 멋과 매력을 접할 수 있는 문화 행사로 마련된 것으로 알고 있다면서 "한국에 머무르는 동안 한국의 문화와 정취를 만끽하기 바란다"고 마무리했다.

■ 고학수 개보위원장 "한국, 이번 서울 총회 계기 플랫폼과 가교 역할 충실"

한편 고학수 개인정보위 위원장은 축사에서 "2013년 폴란드 바르샤바(Warsaw) GPA 총회에 초청을 받아 참여했을때, ‘언젠가는 한국에서도 GPA 총회를 개최하면 좋겠다’고 생각했는데, 10여 년이 지난 오늘 그 소망이 이뤄져 감회가 더욱 새롭다"고 운을 떼며 "올해 GPA 총회의 주제는 ‘일상화된 인공지능 시대, 개인정보 이슈’다. 불과 3년 전만 해도 인공지능이 일상화된다는 체감이 크지 않았지만, 이제는 우리 생활과 업무 전반에 AI가 빠르게 확산되고 있다. 이러한 흐름 속에서 총회의 주제를 매우 시의적절하게 정했다고 자부한다"고 밝혔다.

이어 최근 ‘AI 에이전트’ 등 새로운 AI 기술이 발달하며, 우리 삶 전반의 편익을 높일 것으로 기대되고 있다면서 "하지만, 혁신의 속도가 빨라질수록 그 이면의 부작용을 어떻게 관리하고 최소화할지가 혁신의 성패를 좌우한다. AI 에이전트 맥락에서 보면, 기술 발전이 검색형에서 기억형으로, 나아가 멀티 에이전트로 진화함에 따라, 복수의 에이전트 간 상호작용이 비약적으로 증대할 것"이라고 예상했다.

고학수 개인정보위원장이 축사를 하고 있다.

이 과정에서 개인정보가 여러 단계 공유, 전달되면서 발생하는 취약점과 이용자의 통제권 약화 등은 에이전트 AI 기술의 새로운 리스크로 부상할 것이고 내다보며 "동시에 데이터 프라이버시 보호, 신뢰 확보와 같은 도전적 과제는 국경을 넘어 동시다발적으로 발생하고 있다"면서 "AI가 가진 전방위적, 초국경적, 동시다발적 특성으로 인해 이러한 도전과제를 개별 국가(관할권)가 해결하기엔 명백한 한계가 있다"고 짚었다.

이어 AI와 데이터 활용의 혜택이 불균등하게 확산될 경우, 전 세계는 더 큰 격차와 불균형에 직면하게 될 것이며, 특히 기술적, 제도적 역량이 상대적으로 부족한 국가와 집단은 더 큰 위험에 노출될 수 있다고 예상했다.

이에, 이번 총회는 단순한 논의의 장을 넘어 격차를 메우고 신뢰를 구축하는 협력의 장이 돼야 한다면서 "국가 간 규범 격차, 제도적 역량 격차, 시민들의 신뢰 격차를 협력과 연대를 통해 해소해 나가야 한다. 이 과정에서 정책당국, 산업계, 학계, 시민사회가 함께 참여해 지혜와 자원을 모아야 할 것"이라면서 "한국은 이번 서울 총회를 계기로 이러한 협력을 촉진하는 플랫폼이자 가교 역할을 충실히 수행할 것"이라고 강조했다.