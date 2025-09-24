국가유산청, 추석 연휴 4대궁-종묘-조선왕릉 무료 개방

국가유산청(청장 허민)은 우리나라 전통 명절인 추석을 맞아 일정 기간 4대궁과 종묘, 조선왕릉을 휴무일 없이 무료개방(창덕궁 후원 제외)한다고 24일 밝혔다.

무료개방 기간은 다음 달 3일부터 9일까지다. 특히 평소 예약제로 운영되는 종묘도 이번 추석 연휴기간에는 자유롭게 관람할 수 있다고 국가유산청 측은 설명했다.

이후 조선왕릉은 무료개방 기간 다음날에 휴관하며, 4대궁과 종묘는 ‘가을 궁중문화축전’ 개최 기간까지 휴관일 없이 개방된다.

2024 수문장 순라의식.(제공=문체부)

창경궁(명정전) 야경.(제공=국가유산청)

무료개방 외에도 ‘경복궁 수문장 교대의식’(10시, 14시)과 ‘수문장 순라의식’(15시)을 사전예약 없이 관람할 수 있으며, 왕실의 별식을 만들던 경복궁 생과방에서 궁중다과를 체험하는 ‘경복궁 생과방’, 창덕궁의 야경을 감상하며 전통예술 공연을 즐기는 ‘창덕궁 달빛기행’ 등 국가유산청의 대표 궁궐 활용 행사도 연휴기간 운영된다.

이번 추석 연휴기간에는 ‘가을 궁중문화축전’이 열려 더욱 다채로운 궁궐의 하루를 즐길 수 있다. 다음 달 8일 종묘 영녕전에서는 최태성 한국사 강사가 진행하는 ‘종묘 인문학 콘서트’, 다음 달 8일부터 12일까지 창경궁에서는 시니어(60세 이상)를 대상으로 참가자들이 직접 나만의 반려 식물을 만들 수 있는 ‘동궐 장원서’ 프로그램이 운영된다.

이와 함께 다음 달 8일부터 12일까지는 자원활동가 궁이둥이와 함께하는 ‘궁중놀이방’ 창경궁에 마련되고, 같은 기간 덕수궁에서는 4대궁과 종묘를 잇는 ‘궁중문화축전 도장 찍기 여행(스탬프 투어)’가 있다. 또 다음 달 9일과 12일 각각 덕수궁과 창경궁 등에서는 ‘궁중문화축전 길놀이’와 같은 다양한 부대행사도 운영될 예정이다.

한편, 추석 연휴기간이 시작되는 다음 달 3일에는 경복궁 등 궁궐에서 허민 국가유산청장이 프랑스 출신 인플루언서 파비앙과 함께 일일 궁궐관람 특별 도우미로 나서 국내외 관광객들을 맞이한다.

직접 고궁을 찾기 어려운 국민들을 위해 온라인 참여형 프로그램인 ‘모두의 풍속도 2025’도 마련되었다. 다음 달 26일까지 모두의 풍속도 누리집에서 나만의 조선시대 캐릭터를 만들어 보며 전통 문화의 색다른 재미를 경험할 수 있다. 올해는 전국의 포토이즘 매장에서 다음 달 1일부터 14일까지 ‘모두의 풍속도’ 특별 프레임을 활용한 네 컷 사진 촬영도 가능해, 전국 어디서나 축전의 분위기를 만끽할 수 있다.

이와함께 다음 달 4일 오후 1시 국가유산청 국립무형유산원(원장 박판용)은 국립무형유산원 전북 전주시 야외 마당에서 국민과 함께 즐기는 ‘2025 추석맞이 민속놀이 행사 - 고누대회’를 개최한다.

추석을 맞아 진행되는 이번 고누대회는 학생부(32명)와 성인부(32명)로 구분하여 승자진출전(토너먼트) 방식으로 진행되며, 장원(1등), 방안(2등), 탐화(3등)를 선발하여 소정의 상품을 지급한다. 이와 함께, 전통장난감 만들기, 민속놀이 체험(제기차기, 공기놀이, 윷놀이, 비석치기 등)도 운영되며, 한복을 입고 사진을 촬영할 수 있는 기회도 마련된다.

국가유산청은 “이번 추석 연휴 무료개방과 적극행정의 일환으로 마련된 다향한 국가유산 활용 프로그램을 통해 국민들이 전통문화의 가치를 새롭게 경험하고, 가족과 함께하는 뜻깊은 명절의 추억을 쌓을 수 있기를 기대한다”고 전했다.