국가유산청, '부여 무량사 미륵불 괘불도' 국보 지정 기념행사 개최 예고

국가유산청(청장 허민)은 ‘부여 무량사 미륵불 괘불도’의 국보 지정을 기념해 무량사 신도와 지역주민이 함께 하는 기념행사를 개최할 예정이라고 19일 밝혔다.

이번 기념행사는 내일(20일) 오후 6시 부여 무량사 대웅전(충남 부여군) 앞에서 진행하며, 대한불교조계종 무량사와 함께 마련한다.

이날 행사는 허민 국가유산청장과 무량사 정덕 주지스님, 박수현 국회의원, 박정현 부여군수 등을 비롯한 주요 관계자들이 참석한 가운데, 부여군충남국악단의 식전 공연을 시작으로 국보 지정서 전달, 축하 공연 등의 순서로 진행될 예정이다.

부여 무량사 미륵불 괘불도.(사진=국가유산청)

‘부여 무량사 미륵불 괘불도(扶餘 無量寺 彌勒佛 掛佛圖)’의 국보 지정은 1997년 7점의 괘불이 동시에 국보로 지정된 이후 약 30년 만에 새롭게 나온 국보 괘불이라는 점에서 의미가 크다. 이 괘불도는 길이가 약 14m에 달하는 초대형 규모로, 머리에 화려한 보관을 쓰고 신체를 아름답게 장식한 모습의 보살형 입상으로 표현됐고, 장엄신 괘불의 시작점을 연 작품이라는 점에서 미술사적으로 중요하다는 평가다.

특히 초대형 작품임에도 불구하고 균형 잡힌 자세와 비례, 적·녹의 강렬한 색채 대비, 밝고 온화한 중간 색조의 조화로운 사용으로 종교화의 숭고함과 장엄함을 효과적으로 구현했다는 것이 국가유산청 측의 설명이다.

화기를 통해 법경(法冏), 혜윤(慧允), 인학(仁學), 희상(熙尙) 등의 제작 화승과 1627년(조선 인조 5년)이라는 제작 연대를 명확히 알 수 있는데, 기존에 국보로 지정된 다른 괘불도들 보다도 제작 연대가 앞선다.

관련기사

또한 화기에 ‘미륵(彌勒)’이라는 주존의 명칭을 밝히고 있어, 일찍이 충청 지역에서 유행한 미륵대불 신앙의 전통 속에서 제작된 괘불도임을 알 수 있다. 규모, 장엄성, 시기성, 상징성, 예술성 등에 있어서 우리나라 괘불도의 대표격이라 할 수 있으며, 이후에 제작되는 유사한 도상의 괘불 제작에도 많은 영향을 미쳐 우리나라 괘불도의 확산과 발전에 중요한 역할을 했다.

국가유산청은 “이번 기념행사가 부여 무량사 미륵불 괘불도가 국보로 지정되었음을 널리 알리고, 지역사회에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다”라며 “향후에도 체계적인 관리와 활용이 이루어지도록 부여군, 무량사와 함께 지속적으로 노력할 계획이다”고 밝혔다.