UAE 빗장 연 'K-AI'…포티투마루, 대통령 순방길 따라 '중동 특수' 잇는다

포티투마루가 한(韓)-UAE 경제협력위원회를 발판으로 중동 공공 인공지능 전환(AX) 시장 공략에 나선다.

포티투마루는 지난 22일부터 나흘간 아랍에미리트(UAE) 아부다비 두바이 샤르자에서 열리는 '한-UAE 경제협력위원회'에 디지털·차세대 산업 분야 대표로 참여한다고 23일 밝혔다. 이 행사는 지난 2023년 한국 대통령의 국빈 방문을 계기로 발족이 합의된 후 양국 교역과 투자 확대를 위한 민관 협력 창구로 공식 출범했다.

이 회사는 이번 사절단 참여를 통해 기존 중동 프로젝트 경험을 전면에 내세운다. 현재 UAE 샤르자 디지털청과 진행 중인 '공공 웹사이트 AI 어시스턴트' 협력 경험과 사우디아라비아 네옴 더 라인 프로젝트에서 쌓은 기술력을 기반으로 현지 맞춤형 공공AI 적용 방안을 제시할 계획이다.

포티투마루, 한-UAE 경제협력위원회 사절단 참가 (사진=포티투마루)

이번 위원회에는 한국 측 대표 기업 25여개사와 UAE 경제관광부, 산업첨단기술부, 투자부, 아부다비투자진흥청, 무바달라 국부펀드 등 주요 정부 기관이 대거 참여한다. 포티투마루는 각 토후국 정부와 비즈니스 라운드테이블을 통해 맞춤형 AI 도입 가능성을 구체적으로 논의할 예정이다.

회사는 이번 협력을 단순 기술 공급을 넘어 장기적인 파트너십으로 확장한다는 구상이다. UAE 정부의 디지털 자립과 행정 혁신 전략에 맞춰 ▲기술 이전 ▲현지 인재 양성 ▲공동 개발 프로젝트 등 다각적인 협력 모델을 제안한다.

김동환 포티투마루 대표는 "이번 경제협력위원회는 공공AI 협력의 새로운 지평을 여는 중요한 무대"라며 "중동 프로젝트 경험을 기반으로 현지화된 공공AX 모델을 제시하고 기술 교류를 통해 중동의 디지털 자립에 기여하겠다"고 밝혔다.