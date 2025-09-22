갤럭시S26 탑재 ‘원UI 8.5’ 영상 공개…자세히 봤더니

내년 초 출시될 갤럭시S26에 탑재될 가능성이 높은 삼성전자의 차세대 소프트웨어 원UI 8.5 영상이 공개됐다고 샘모바일 등 외신들이 21일(현지시간) 보도했다.

최근 엑스 사용자 ThatDev(@Feruzbek_101)가 공개한 영상에는 원UI 8.5로 추정되는 사용자인터페이스(UI)의 모습이 담겼다.

내년 초 출시될 갤럭시S26에 탑재될 것으로 알려진 원UI 8.5의 디자인이 영상으로 공개됐다. (출처=엑스 ThatDev(@Feruzbek_101) 캡쳐)

영상에서 홈 화면, 기기 관리, 갤럭시 테마, 스튜디오의 달라진 모습을 확인할 수 있다. 반면 기본 앱 아이콘 디자인, 앱 서랍, 위젯, 폴더 등에는 변경 사항이 없는 것으로 보인다. 현재 해당 영상은 차단된 것으로 보인다.

설정 메뉴의 소프트웨어 업데이트 화면은 원UI 8.5 브랜드를 확인할 수 있다. 프트웨어 업데이트 섹션의 표시 방식은 먼저 현재 원UI 버전이 표시되고, '업데이트 확인' 섹션은 화면 하단에 배치하는 등 약간 변경됐다. 하지만, 현재는 '설정→소프트웨어 업데이트→다운로드 및 설치'로 이동해 새 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인해야 한다.

출처=엑스 ThatDev(@Feruzbek_101) 캡쳐

기본 전화 앱의 디자인도 바뀌었다. 화면 하단에 알약 모양의 도크 형태로 표시되며, 통화 버튼에는 원UI 8.0에는 없었던 그림자 효과도 들어가 있다. 또, iOS18의 실시간 음성 사서함 기능과 유사한 '직접 음성 사서함'이라는 신기능이 추가됐고, 실시간 음성 변환도 표시된다.

출처=엑스 ThatDev(@Feruzbek_101) 캡쳐

기기 관리 섹션에도 대대적인 UI 디자인 변경이 적용된 것으로 보인다. 메모리, 저장 공간, 배터리 잔량 등을 표시하는 막대가 훨씬 넓어지고 수치로 표시된다. 또, 원UI 8.0에서 기기 상태를 표시하던 이모지는 문자로 바뀌었다.

원UI 8.5는 내년 초 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈에 처음 적용될 가능성이 높다고 알려져 있다.