"갤럭시S26 울트라, 카메라 아일랜드 확인"

삼성전자가 내년에 선보일 예정인 ‘갤럭시S26 울트라’의 케이스 이미지가 공개됐다고 샘모바일 등 외신들이 17일(현지시간) 보도했다.

유명 IT 팁스터 아이스유니버스는 엑스를 통해 갤S26 울트라의 케이스 사진을 공개했다. 다만, 이 케이스가 삼성 공식 액세서리인지 타사 제품인지 밝히지는 않았다.

삼성 갤럭시S26 울트라의 케이스로 추정되는 제품 이미지가 공개됐다. (출처=아이스유니버스 엑스@UniverseIce)

공개된 이미지에서는 앞서 전망된 대로, 후면에 카메라 아일랜드가 확인된다. 또, 얇아진 화면 베젤과 전면 디스플레이 상단 중앙에 펀치 홀 카메라, 네 개의 후면 카메라, 레이저 자동초점 모듈과 플래시가 탑재된 모습을 볼 수 있다.

해당 케이스는 하이브리드 형태로, 기기 측면과 카메라 모듈을 감싸는 부분은 검은 색 고무 소재로 제작됐고, 후면 패널을 덮는 부분은 투명해 스마트폰 본연의 색상을 그대로 보여준다.

또, 스트랩을 연결할 수 있는 구멍이 있고, 디스플레이 주변은 두꺼운 테두리로 보호돼 낙하 시 충격 흡수에 도움이 될 것으로 보인다.