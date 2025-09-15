"갤럭시S26 시리즈 뒷면 카메라, 이렇게 생겼다"

삼성전자가 내년에 선보일 것으로 예상되는 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 시리즈’의 후면 카메라 모듈 디자인을 확인해 볼 수 있는 사진이 공개됐다고 IT매체 폰아레나가 14일(현지시간) 보도했다.

유명 IT팁스터 아이스유니버스는 갤럭시S26 시리즈의 카메라 보호 필름 사진을 엑스를 통해 공개했다.

삼성 갤럭시S26 시리즈의 카메라 보호필름 사진이 공개됐다. (출처=아이스유니버스 엑스@UniverseIce)

이번 공개로 렌더링 이미지로만 추측했던 새로운 후면 카메라 모듈 디자인을 보다 명확하게 확인할 수 있게 됐다.

갤럭시S26 엣지는 구글 픽셀폰이나 곧 출시될 아이폰17 프로처럼 후면에 가로형 카메라 모듈을 채택할 것으로 전망됐다. 반면, 갤럭시S26 프로와 갤럭시S26 울트라에는 기존 모델과 달리 카메라 아일랜드 형태의 돌출된 디자인을 적용할 것으로 보인다.

갤럭시S26 시리즈의 모형 사진 (출처=소니 딕슨 엑스@SonnyDickson)

폰아레나는 갤럭시S26 울트라가 이전 모델에 비해 도드라지게 툭 튀어나온 카메라 모듈 때문에 다소 구식처럼 보인다고 평가했다. 반면 갤럭시S26 엣지의 경우 최근 공개된 아이폰17 프로와 디자인이 유사하다는 의견을 내놨다.

그 동안 나온 소문에 따르면, 갤럭시S26 울트라는 출시 지역에 관계없이 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 칩이 탑재되며, 갤S26 엣지와 갤S26 프로는 스냅드래곤 칩과 삼성 엑시노스 칩이 병행 탑재될 것으로 전망된다.

또, 갤S26 울트라의 카메라는 더 넓은 조리개를 탑재할 것으로 전망되며, 이로 인해 카메라 아일랜드 디자인이 적용된 것으로 보인다고 해당 매체는 전했다.