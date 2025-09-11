"삼성 갤럭시S26 프로, 이렇게 나온다"

삼성전자가 내년에 출시할 예정인 갤럭시S26 프로의 렌더링 이미지가 공개됐다.

IT매체 안드로이드헤드라인은 10일(현지시간) 유명 IT 팁스터 온리크스와 협업해 삼성 갤럭시S26 프로의 CAD 기반 렌더링 이미지를 보도했다.

삼성 갤럭시S26 프로의 렌더링 이미지가 공개됐다. (출처=안드로이드헤드라인/온리크스)

보도에 따르면, 삼성은 갤럭시S26 기본 모델에 ‘프로’라는 명칭을 붙이고 기존 플러스 모델은 엣지 모델로 대체해 프로·엣지·울트라 3개 모델로 출시할 전망이다.

공개된 렌더링에서 갤S26 프로는 전작과 비슷한 디자인을 유지했다. 버튼 배열, 전면 카메라 위치도 거의 동일하며, 디스플레이와 후면 패널 모두 평평하게 설계됐다. 기기 모서리도 둥글게 처리됐으며 뒷면 소재도 전작과 동일하게 알루미늄과 유리가 사용될 것으로 보인다.

출처=안드로이드헤드라인/온리크스

하지만, 화면 크기는 약 6.3인치, 실제 기기 크기는 약 149.3 x 71.4 x 6.96mm로 전작보다 더 크고 넓어지면서도 두께는 얇아질 전망이다.

가장 눈에 띄는 변화는 후면 카메라 디자인이다. 갤럭시S25 카메라는 후면 패널에서 직접 돌출되는 형태였다면, 갤럭시S26 프로는 트리플 카메라가 알약 모양의 카메라 아일랜드에 배치된 것이 특징이다.

관련기사

지금까지 나온 소문에 따르면, 갤럭시S26 시리즈에는 갤럭시 전용 스냅드래곤8 엘리트 5세대 칩이 탑재될 예정이다. 일부 시장에서 삼성 엑시노스 칩이 적용될 가능성이 있으나 아직 확실치 않다고 해당 매체는 전했다.

인공지능(AI) 기능 강화를 위해 16GB 램을 탑재할 것이라는 관측도 있으며, 배터리 용량은 전작(4천mAh)보다 늘어나 4천300mAh 배터리를 탑재할 예정이다. 초광각 카메라는 기존 1천200만 화소가 아닌 5천만 화소로 대폭 업그레이드될 가능성이 제기됐다. 또 내장형 자석이 탑재돼 자석 기반 Q12 충전이 지원할 것으로 예상된다.