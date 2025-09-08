갤럭시S26 울트라·엣지, 이렇게 나온다

삼성전자가 내년에 선보일 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’와 ‘갤럭시S26 엣지’의 렌더링 이미지가 공개됐다고 안드로이드폴리스 등 외신들이 최근 보도했다.
이번 렌더링은 인도 IT매체 스마트프릭스가 공개한 것으로, 주로 기기 후면 디자인에 초점을 맞춰 제작됐다.
갤럭시S26 울트라는 전작과 달리 트리플 카메라가 알약 모양의 아일랜드 안에 자리하고 있어 카메라 돌출부가 있을 것으로 예상된다. 카메라 아일랜드 바깥쪽에는 네 번째 카메라와 플래시가 자리할 것으로 보인다. 또, 전작에 비해 모서리가 약간 더 둥글게 처리된 것으로 보인다.
이번에 공개된 렌더링은 얼마 전에 IT 팁스터 소니딕슨@SonnyDickson이 공개한 갤S26 시리즈의 모형 디자인과도 일치한다.
갤럭시S26 울트라의 상세 사양은 ▲163.4 x 77.9 x 7.8mm ▲6.9인치 AMOLED 화면 ▲갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 칩 ▲최대 16GB 램 및 1TB 스토리지 ▲원 UI 8.0 ▲2억 화소 기본(더 넓은 조리개) + 5천만 화소 잠망경(더 넓은 조리개) + 5천만 화소 초광각 + 1천200만 화소 망원 ▲5천mAh 배터리 ▲60W 유선 충전 ▲Qi2 무선 충전으로 전망되고 있다.
갤럭시S26 엣지(또는 갤럭시S26 프로)은 구글 픽셀폰이나 곧 출시될 아이폰17 프로처럼 후면에 가로형 카메라 모듈을 탑재할 것으로 보인다. 이 초슬림 스마트폰은 두께가 5.5mm에 불과할 것으로 알려져 있다. 전작인 갤럭시S25 엣지의 두께는 5.8mm였다.
갤럭시 S26 엣지의 경우 ▲두께 5.5mm ▲6.7인치 AMOLED 화면•120Hz 화면 주사율·QHD+ 해상도 ▲갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 칩 ▲최대 12GB 램 및 512GB 스토리지 ▲2억 화소 기본 카메라 + 1천200만 화소 초광각 카메라 ▲4천300mAh 배터리 ▲Qi2 무선 충전 등이 지원될 것으로 전망되고 있다.