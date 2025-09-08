갤럭시S26 울트라·엣지, 이렇게 나온다

삼성전자가 내년에 선보일 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’와 ‘갤럭시S26 엣지’의 렌더링 이미지가 공개됐다고 안드로이드폴리스 등 외신들이 최근 보도했다.

이번 렌더링은 인도 IT매체 스마트프릭스가 공개한 것으로, 주로 기기 후면 디자인에 초점을 맞춰 제작됐다.

갤럭시S26 울트라와 갤럭시S26 엣지의 렌더링이 공개됐다. (출처=스마트프릭스)

갤럭시S26 울트라는 전작과 달리 트리플 카메라가 알약 모양의 아일랜드 안에 자리하고 있어 카메라 돌출부가 있을 것으로 예상된다. 카메라 아일랜드 바깥쪽에는 네 번째 카메라와 플래시가 자리할 것으로 보인다. 또, 전작에 비해 모서리가 약간 더 둥글게 처리된 것으로 보인다.

이번에 공개된 렌더링은 얼마 전에 IT 팁스터 소니딕슨@SonnyDickson이 공개한 갤S26 시리즈의 모형 디자인과도 일치한다.

갤럭시S26 울트라의 상세 사양은 ▲163.4 x 77.9 x 7.8mm ▲6.9인치 AMOLED 화면 ▲갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 칩 ▲최대 16GB 램 및 1TB 스토리지 ▲원 UI 8.0 ▲2억 화소 기본(더 넓은 조리개) + 5천만 화소 잠망경(더 넓은 조리개) + 5천만 화소 초광각 + 1천200만 화소 망원 ▲5천mAh 배터리 ▲60W 유선 충전 ▲Qi2 무선 충전으로 전망되고 있다.

갤럭시S26 엣지(또는 갤럭시S26 프로)은 구글 픽셀폰이나 곧 출시될 아이폰17 프로처럼 후면에 가로형 카메라 모듈을 탑재할 것으로 보인다. 이 초슬림 스마트폰은 두께가 5.5mm에 불과할 것으로 알려져 있다. 전작인 갤럭시S25 엣지의 두께는 5.8mm였다.

갤럭시 S26 엣지의 경우 ▲두께 5.5mm ▲6.7인치 AMOLED 화면•120Hz 화면 주사율·QHD+ 해상도 ▲갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 2세대 칩 ▲최대 12GB 램 및 512GB 스토리지 ▲2억 화소 기본 카메라 + 1천200만 화소 초광각 카메라 ▲4천300mAh 배터리 ▲Qi2 무선 충전 등이 지원될 것으로 전망되고 있다.